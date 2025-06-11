الامارات | ماسك: أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن ترامب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2025

أعرب الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، عن ندمه على بعض منشوراته التي نشرها، الأسبوع الماضي، عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في رسالة على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس». وكتب ماسك: «أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي. لقد تجاوزتُ الحدود».

وبدأ ترمب وماسك تبادل الإهانات، الأسبوع الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركتَيْ «تسلا» و«سبيس إكس» مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس بأنه «عمل مقزِّز ومثير للاشمئزاز»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي منشور ماسك بعد أيامٍ من إعلان ترمب انتهاء علاقته به.

وبدأ ترمب وماسك تبادل الإهانات الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«سبيس إكس» مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي طرحه الرئيس بأنه عمل «مقيت ومقزز». وقال ترمب يوم السبت إن علاقتهما انتهت، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك وتمنى له التوفيق. وارتفعت أسعار أسهم شركة «تسلا» في «بورصة فرنكفورت» بنسبة 2.44 في المائة عقب منشور ماسك، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». ومنذ بدء الخلاف، حذف ماسك بعض المنشورات التي تنتقد ترمب من منصات التواصل الاجتماعي، منها منشور أشار إلى دعمه مساءلة الرئيس. وذكرت مصادر مقربة من ماسك أن غضبه بدأ يتلاشى وأنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته بترمب.