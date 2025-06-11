تسريحات شعر النجمات خلال عيد الأضحى 2025.. شاهدي كيف تألقن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 01:19 مساءً - خلال عيد الأضحى 2025، تألقت النجمات العربيات كل على طريقتها، بإطلالات جمالية ناعمة تناسب أجواء العيد، طغت عليها اللمسات العصرية الشبابية. وقد اخترنا تسريحات شعر حيوية ولكن أنيقة، جاءت كلها منسدلة بتموجات مختلفة؛ لتمنحهن مظهراً أكثر شباباً خلال لقاءات العيد العائلية وسهراته التي تعم فيها الفرحة.

من النجمة إلهام علي إلى النجمة أصالة، نرصد لكِ من "الخليج 365"، باقة من تسريحات شعر النجمات خلال عيد الأضحى 2025، فشاهدي كيف تألقن، واستوحي منهن أجمل الإطلالات الجمالية لهذا الصيف.

إلهام علي بتسريحة الشعر الويفي المنسدل

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اختارت النجمة إلهام علي في عيد الأضحى 2025 تسريحة شعر ويفي منسدلة بفرق جانبي، جاءت بتموجات عريضة عفوية منحتها لمسة أنثوية ناعمة. التسريحة بدت متناسقة مع مكياجها الهادئ وأسلوبها العصري، فبدت إلهام مشرقة بإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية.

أصالة بتسريحة الشعر القصير الكيرلي المنسدل

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أما الفنانة أصالة، فخرجت عن المألوف واعتمدت الشعر القصير بتسريحة كيرلي منسدلة، أضفت على ملامحها الكثير من الجرأة والتجدد. وقد أتت تموجات الشعر الصغيرة والمنفوشة بأسلوب عصري يعكس شخصيتها القوية والمتجددة دائماً.

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ميلا الزهراني بتسريحة الشعر المالس المنسدل

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بدورها، اختارت النجمة السعودية ميلا الزهراني تسريحة ناعمة وبسيطة؛ حيث أطلت بشعر مالس منسدل على الأكتاف، من دون أي تعقيدات. هذه التسريحة الهادئة تتماشى تماماً مع طابع العيد العائلي، وتمنح ميلا مظهراً أنيقاً ونقياً.

رؤى الصبان بتسريحة البيتش ويفي

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الإعلامية والممثلة رؤى الصبان اعتمدت إحدى تسريحات الشعر الخالدة، وهي تسريحة البيتش ويفي الرائجة، التي تميزت بتموجات خفيفة على كامل الشعر، منحتها لوكاً صيفياً بامتياز. هذه الإطلالة تعكس أسلوب رؤى الراقي، الذي يجمع بين البساطة والأناقة.

نور الغندور بتسريحة الشعر الناعم مع الغرة الجانبية القصيرة

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نور الغندور اختارت الشعر الناعم المنسدل مع غرة جانبية قصيرة زادت من جاذبية إطلالتها. هذه التسريحة أظهرت ملامحها بوضوح، وأضافت إليها لمسة أنثوية شبابية تناسب أجواء العيد والاحتفالات.

يسرا بتسريحة الشعر الكاريه المموج المنسدل

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النجمة يسرا تألقت بتسريحة كاريه مموجة، جاءت منسدلة على الكتفين بأسلوب ناعم وجذاب. هذه الإطلالة جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، وأظهرت جمال شعرها بلمسة طبيعية أنيقة تناسب النضج والأنوثة الراقية.

هند صبري بتسريحة الشعر الويفي الكلاسيكية بالفرق الجانبي

هند صبري بتسريحة الشعر الويفي المنسدل-الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام



أما هند صبري، ففضلت العودة إلى الكلاسيك مع تسريحة ويفي عريضة بالشعر المنسدل والفرق الجانبي. الإطلالة بدت أنيقة وراقية، تعكس شخصية هند التي تجمع بين القوة والرقي، وهي تسريحة تناسب حفلات العيد المسائية.

درة بتسريحة الشعر الطبيعي المنسدل مع القبعة

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النجمة درة كعادتها اختارت لوكاً طبيعياً ناعماً؛ حيث تركت شعرها منسدلاً بشكل انسيابي، ونسقته مع قبعة رياضية عصرية، أضفت لمسة من التميز على إطلالتها. هذه التسريحة البسيطة تعكس ذوقها الراقي، وتعزز جمال ملامحها بأسلوب غير متكلف.