طبقي مكياجك في المناسبات بأسلوب إليسا... وهذه الخطوات التي عليك القيام بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 10:23 صباحاً - تعيش النجمة اللبنانية إليسا في الآونة الأخيرة حالة نشاط فني لفتت الأنظار إليها وجعلتها حديث جمهورها والسوشيل ميديا. إليسا النجمة التي عُرفت بإطلالاتها الجمالية الراقية بلمسات تطبيقية ثابتة، لا سيما بالأسلوب السموكي الأنيق الذي يبرز عينيها ويمنحهما عمقاً ويحددهما بأسلوب جذاب. وأنت بدورك يمكنك أن تحذي حذو إليسا وتقومي بتطبيق مكياجك في المناسبات بأسلوبها الراقي، فتبرزي جمالك بلمسة فخمة بعيداً عن المبالغة. فإذا كنت على موعد مع حضور إحدى المناسبات الخاصة، نرصد لك في التالي، طريقة تطبيق مكياج للمناسبات بأسلوب النجمة إليسا، خطوة بخطوة.

تحضير البشرة هو الخطوة الأولى

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قبل أي مكياج بأسلوب إليسا، تبدأ الخطوة الأهم بتحضير البشرة جيداً.

استخدمي مرطباً مناسباً يمنح بشرتك الترطيب اللازم ويجعلها ناعمة ومتوهجة.

ثم ضعي البرايمر الذي يساعد على تثبيت المكياج لفترة طويلة ويمنح سطح البشرة مظهراً مخملياً يليق بالمناسبات.

كريم الأساس بلمسة طبيعية

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تختار إليسا دائماً كريم أساس بتركيبة خفيفة إلى متوسطة التغطية، بحيث ينسجم مع لون بشرتها ويوحّدها من دون أن يخفي ملامحها الطبيعية.

احرصي على تطبيقه بإسفنجة رطبة للحصول على نتيجة متجانسة.

ثم ثبتيه بقليل من البودرة الحرة على مناطق اللمعان فقط.

مكياج عيون سموكي بدرجات ترابية

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من أبرز ما يميز إليسا هو أسلوبها الثابت في مكياج العيون السموكي، لا سيما بالدرجات الترابية الغنية مثل البني والبرونزي والرمادي الدافئ.

استخدمي ظلالاً بلون بني داكن على الزاوية الخارجية للعين وادمجيه تدريجياً باتجاه الداخل.

احرصي على إضافة لون فاتح على الجفن المتحرك وعند مدمع العين للإضاءة.

لا تنسي تمرير الظلال نفسها تحت خط الرمش السفلي لمزيد من العمق.

الأيلاينر والكحل لتحديد العين

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تعتمد إليسا غالباً الكحل الأسود داخل العين، ما يبرز بياض عينيها ويمنحهما سحراً عربياً ناعماً. أما الأيلاينر، فتطبقه بأسلوب كلاسيكي قريب من خط الرمش، من دون مبالغة، لتحديد العين بطريقة أنيقة ومتقنة.

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الرموش الكثيفة تكمّل الإطلالة

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لرموش كثيفة وجذابة على غرار إليسا، يمكنك استخدام طبقات متعددة من الماسكارا، أو الاستعانة برموش اصطناعية ناعمة تضيف كثافة وطولاً من دون أن تبدو مصطنعة. هذه الخطوة تعزّز نظرة العين وتمنحها تأثيراً دراماتيكياً ناعماً.

الحواجب المحددة والطبيعية

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تحافظ إليسا على شكل حواجبها الطبيعي، لكنها تحرص على تحديدها بدقة باستخدام قلم أو بودرة قريبة من لون شعرها. اكتفي بملء الفراغات من دون تعريضها كثيراً، واحرصي على تمشيطها نحو الأعلى لتبدو مرتبة وناعمة.

لمسة دافئة على الخدين

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تفضل إليسا ألوان البلاشر الترابية أو المشمشية الدافئة التي تمنح بشرتها إشراقة صحية. ضعي القليل منها على تفاحتي الخدين وادمجيه باتجاه الأعلى، لإضفاء لمسة أنثوية تنسجم مع الإطلالة السموكي.

أحمر شفاه ناعم ومتوازن

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في معظم إطلالاتها، تميل إليسا إلى ألوان النيود، الزهري الدافئ أو البيج المائل إلى المشمشي. هذه الدرجات توازن بين قوة مكياج العيون ونعومة الشفاه، وتُكمل المظهر بأسلوب أنيق وراقي.