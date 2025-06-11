لتسهيل الهضم بعد الوجبات الدسمة.. اتبع هذه الطرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعاني الكثيرون من مشكلة الانتفاخ وعسر الهضم بعد تناول الوجبات الدسمة، خاصة في المناسبات أو التجمعات العائلية، ويشعر البعض بثقل في المعدة، وامتلاء غير مريح، بالإضافة إلى الغازات وصعوبة الحركة، مما يؤثر سلبًا على النشاط اليومي والمزاج العامن وغالبًا ما تنتج هذه الأعراض عن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو النشويات، أو تناول الطعام بسرعة دون مضغ كافٍ.

طرق فعالة لتسهيل الهضم بعد الأكل

وفي هذا الصدد يوضح الدكتور أحمد علام استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة خطوات بسيطة تساعد في تسهيل عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ، منها:

تناول كميات معتدلة من الطعام وتجنب الإفراط

مضغ الطعام جيدًا وببطء، لأن المضغ الجيد يسهل عمل المعدة

تجنب المشروبات الغازية أثناء وبعد الأكل مباشرة

شرب كوب من الماء الدافئ بعد الوجبة يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي

المشي الخفيف لمدة 10-15 دقيقة بعد الأكل يحفز حركة الأمعاء ويقلل من الشعور بالثقل

أطعمة تساعد على الهضم

يشير علام إلى أن بعض الأطعمة تساهم في تحسين عملية الهضم، مثل:

الزبادي الطبيعي لأنه يحتوي على البروبيوتيك المفيد للأمعاء

النعناع والزنجبيل، حيث يساعدان في تخفيف التقلصات والانتفاخ

الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والبابايا

نصائح لتفادي الانتفاخ في المستقبل

ينصح علام بالحرص على تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة، وتجنب الأطعمة المقلية والدهنية قدر الإمكان، كما يؤكد على أهمية شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الانتفاخ أو صاحبه ألم شديد أو أعراض غير معتادة، يجب مراجعة الطبيب المختص، فقد تكون هناك أسباب صحية أخرى تحتاج إلى تقييم وعلاج