فاكهة صيفية تمنحك الطاقة وتقوي عضلة القلب وتساعد على الوقاية من الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

التين البرشومي من الفواكه الصيفية المميزة التي ينتظرها المصريون بشغف كل عام، فهو ليس مجرد فاكهة موسمية لذيذة الطعم، بل يحمل قيمة غذائية كبيرة وتاريخا طويلا في الثقافة الغذائية، ويتميز التين البرشومي بلونه الجذاب وطعمه الحلو وقوامه الطري، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للكبار والصغار.

فوائد التين البرشومي

يقول الدكتور أحمد علام استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التين البرشومي غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، كما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين A وC وK، بالإضافة إلى المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه العناصر تجعل التين البرشومي مفيدًا لصحة القلب، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقوية عضلة القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة.

التين البرشومي وصحة الجهاز الهضمي

يوضح علام أن من أبرز فوائد التين البرشومي أنه يعمل كملين طبيعي بفضل احتوائه على الألياف والماء، ما يجعله مثاليًا لمن يعانون من مشاكل الهضم أو الإمساك المزمن، كما أن تناوله بانتظام يساعد في الحفاظ على صحة القولون ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

التين البرشومي وصحة العظام

التين البرشومي مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، لذلك ينصح الأطفال وكبار السن بتناول التين البرشومي خلال موسمه لدعم صحة العظام والوقاية من هشاشتها.

علاقة التين البرشومي بنقص الوزن

رغم طعمه الحلو، إلا أن التين البرشومي منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، ويحتوي على سكريات طبيعية، لذلك يمكن إدراجه في أنظمة الحمية الغذائية بكميات معتدلة، فهو يمنح الإحساس بالشبع دون زيادة الوزن.

أضرار ومحاذير تناول التين البرشومي

وتابع استشاري التغذية العلاجية أنه على الرغم من فوائده، فالإفراط في تناول التين البرشومي قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الانتفاخ، خاصة لمن لديهم حساسية من الألياف، كما أن مرضى السكري يجب أن ينتبهوا إلى الكمية، لأن التين يحتوي على سكريات طبيعية قد تؤثر على مستويات السكر في الدم، كذلك، قد يسبب التين الحساسية لبعض الأشخاص، وتظهر أعراضها في صورة طفح جلدي أو حكة.

طرق تناول التين البرشومي

يمكن تناول التين البرشومي طازجًا كما هو، أو إضافته للسلطة والفواكه، أو حتى استخدامه في صنع المربى والحلويات، كما يمكن تجفيفه واستخدامه كوجبة خفيفة صحية، والمهم هو غسله جيدًا قبل الأكل والتأكد من نضجه.