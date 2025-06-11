لا تفعلها أثناء الجو الحار.. أخطاء شائعة تسبب الحكة في الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من زيادة الحكة الجلدية التي تظهر فجأة وتسبب إزعاجًا يوميًا، ويُعرف الصيف في منطقتنا العربية بجوه الحار والرطب، ما يجعل الجلد يتعرض لضغط كبير نتيجة التعرق المستمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى انسداد المسام وتهيج البشرة، خاصة في المناطق التي تحتك مثل تحت الإبطين وبين الفخذين.

كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة يسبب حروقًا سطحية أو طفحًا جلديًا يزيد من الإحساس بالحكة، ولا يمكن إغفال لدغات الحشرات التي تزداد في الصيف، بالإضافة إلى العدوى الفطرية التي تنتشر مع الرطوبة، حتى استخدام منتجات العناية بالبشرة غير المناسبة أو ارتداء الملابس الضيقة المصنوعة من أقمشة صناعية قد يفاقم المشكلة.

أسباب زيادة الحكة في الصيف

وتوضح الدكتورة منى عبد الله، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن كثر أسباب الحكة في الصيف هي:

التعرق الزائد

انسداد المسام

التعرض للشمس

لدغات الحشرات

العدوى الفطرية

كما أن بعض الأشخاص لديهم حساسية من أنواع معينة من الصابون أو مزيلات العرق التي تزيد المشكلة في الحر.

نصائح فعالة لتخفيف الحكة