الامارات | زكي نسيبة..رحلة عطاء في الدبلوماسية والمبادرات الثقافية الكبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين الثقافة والدبلوماسية والتعليم، تشعب عطاء المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، عبر مسيرة طويلة بدأت في عام 1968، حيث بدأ العمل صحافياً مستقلاً لعدد من المطبوعات البريطانية والعربية، وأجرى مقابلة مع الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبريل 1968 من أجل فيلم وثائقي بريطاني، مترجماً كلامه من العربية إلى الإنجليزية، وفي عام 1975 أصبح نسيبة مدير المكتب الصحافي في ديوان الشيخ زايد، وأصبح لاحقاً مستشاراً مع استمرار دوره مترجماً شخصياً.

3 ركائز

وعن لقائه الأول مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال المقابلة التي أجراها معه عام 1968، أشار نسيبة إلى أن الشيخ زايد تحدّث عن الركائز الثلاث لسياسته، التي لاتزال حتى اليوم ركائز الرؤية التي تنتهجها قيادة الدولة، وتتمثّل الركائز في اتحاد الإمارات السبع وتكوين اتحاد فيدرالي اعتبره الطريق الأمثل نحو المستقبل، والرؤية الإنسانية التي ميّزت دولة الإمارات منذ قيامها وتقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها إقليمياً وعالمياً، والعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية عبر السعي وراء التطور والتقدم والحداثة من دون المساس بتراث الإمارات الغني وتاريخها العريق.

مناصب عدة

تلقى زكي نسيبة تعليمه بمدرسة سانت جورج في القدس، وأكمل تعليمه الثانوي بمدرسة رغبي في المملكة المتحدة، ثم التحق بكلية كوينز بجامعة كامبريدج وتخرّج بدرجة الماجستير (مع مرتبة الشرف) في الاقتصاد عام 1967.

وخلال مسيرته المهنية، شغل زكي نسيبة سابقاً منصب وزير دولة في حكومة الإمارات، حيث أسس مكتب الدبلوماسية الثقافية والعامة في وزارة الخارجية، وكان قبل ذلك مساعد وزير في الوزارة، ومستشاراً ثقافياً في ديوان الرئاسة (وزارة شؤون الرئاسة سابقاً).

جوائز وأوسمة

وعمل نسيبة في العديد من الهيئات العامة والخاصة التي تتعامل مع تطوير الاستراتيجيات الثقافية والتعليمية في دولة الإمارات، وأسهم في تطوير العديد من المبادرات الثقافية والفنية الكبرى في أبوظبي، مثل منطقة السعديات الثقافية ومتاحفها الرائدة، وجامعة السوربون أبوظبي، حيث تم تعيينه رئيساً لمجلس أمناء الجامعة، وهو عضو في العديد من المجالس لهيئات ثقافية وتعليمية. وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة العربية والعالمية، منها جائزة أبوظبي 2007، و«وسام الاستحقاق» بدرجة كوماندور من ألمانيا، وذلك لجهوده الكبيرة في تقوية وتنشيط العلاقات الإماراتية - الألمانية خصوصاً في مجالات الثقافة والتعليم، كذلك حصل على وسام الاتحاد لدولة الإمارات في 2021 تقديراً لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات، كما تم تكريم زكي نسيبة بمنحه وسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء في عام 2024، والذي يُعدّ أرفع وسام من نوعه في الدولة.

• 2024 تم تكريم زكي نسيبة بمنحه وسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء، ويُعدّ أرفع وسام من نوعه.

• 2021 حصل نسيبة على وسام الاتحاد لدولة الإمارات تقديراً لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة الدولة.

• 1975 أصبح نسيبة مدير المكتب الصحافي في ديوان الشيخ زايد، وأصبح لاحقاً مستشاراً مع استمرار دوره مترجماً شخصياً.

• 1968 أجرى مقابلة مع الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل فيلم وثائقي بريطاني.