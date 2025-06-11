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الامارات | إطلالة على جبال حتا ووديانها

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | إطلالة على جبال حتا ووديانها 1/2
  • الامارات | إطلالة على جبال حتا ووديانها 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر منطقة المشي على جسر سد حتا إطلالة بانورامية مدهشة على جبال وسهول ممتدة، هي جزء من المحمية الطبيعية الكبرى في دبي، وتتيح مسارات المشي والتنزه في حتا، بما فيها جسور المشاة المعلقة، رحلات بين الجبال والوديان والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من زوايا مختلفة، ويعدّ التجول في حتا سيراً على الأقدام الطريقة الفضلى لاكتشاف جمال وخصوصيات وفرادة هذه المنطقة السياحية المميزة.

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