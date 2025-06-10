حفل زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون يثير الجدل.. وخبير يفسر لغة جسد العروس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الساعات الأخيرة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزفاف أثار الجدل، ظهرت فيه فتاة تبدو في نهاية عقدها الثاني، تجلس على «الكوشة»، بجوار عريس من ذوي متلازمة داون، ملامحها شاردة، وردود فعلها توحي بأنها تعيش لحظات ثقيلة على القلب، في حين بدا العريس منزعجًا وينفر من المحيطين.

وثق الفيديو لحظات الفرح التي بدت على وجوه الجميع، باستثناء العروس، التي ارتسم على ملامحها سؤال بلا إجابة، وجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تساؤلات حول صحة الزواج.

خبير لغة الجسد يفسر إشارات العروس

محمد حسن، خبير لغة الجسد، فسر في تصريحاته لـ«الوطن» ردود فعل العروس، مؤكدًا أن الحزن الشديد يظهر عليها، وذلك يتضح من خلال انخفاض حاجبيها، كما أن هناك غياب كامل للابتسامة، وهي إشارة توضح عدم القبول، بالإضافة إلى أنها تتعمد عدم النظر لزوجها.

وأضاف «حسن»: «دايما عينها في الأرض، حاولت مرتين تبعد وشها بعيد عنه، وده بنسميه في لغة الجسد عدم قبول، وهي قاعدة في الكوشة بتتكلم مع أهلها بتبتسم ابتسامات مزيفة، والابتسامة بتختفي فجأة، وظهرت كمان إشارة بتدل على الكبت والغيظ، لما ضغطت على أسنانها، كل دي إشارات تعبر عن القبول والحزن».

هل الزواج صحيح؟.. أزهري يوضح

من جهته، يرى الشيخ إبراهيم الظافري، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه بشكل عام بعيدًا عن الفيديو المنتشر، يمكن زواج المصاب بمتلازمة داون، ما دام قادرًا على الجماع، ولا يعاني من أي خلل عضوي أو عدم مقدرة على الزواج، مضيفًا: « مصاب متلازمة داون في حالة عدم إدراكه، ترفع عنه التكليف فلا يطالب بصلاة ولا صيام ولا غيره ولكن يزوج، وقد يمنع في حالة قدم المقدرة الجسدية على الزواج».

وأكد «الظافري» في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يجوز الزواج إذا كان عنوة أو قهرًا، لأنه يشترط موافقة العروسين.