من الجفاف إلى الجمال.. خطوات العناية بالشعر أثناء السباحة وبعدها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - حين تهمين بحزم حقيبتك الصيفية، بين لباس البحر والنظارات الشمسية والصنادل الخفيفة، قد تنسين شيئاً واحداً، لكنه في الحقيقة أغلى من كل محتويات حقيبتك: شعرك. ذلك التاج الطبيعي الذي تمنحين نفسك من خلاله ثقة وجمالاً، هو أول ما يتأثر سلباً بالعوامل القاسية في أثناء السباحة. حرارة الشمس الحارقة، ملوحة البحر، كلور المسابح، والرطوبة العالية؛ كلها ليست فقط تحدياً لجمالك، بل هي بمنزلة "هجوم صيفي" على صحة شعرك.

ولكن لا تقلقي، لأن كل موسم يحمل في طياته فرصة للتألق بطريقة مختلفة، وكل ما تحتاجين إليه هو القليل من المعرفة، والكثير من الحب لنفسك. هذا الدليل الذي تقرئينه الآن ليس مجرد مجموعة خطوات، بل هو خريطة طريق للعناية الحقيقية بشعرك خلال الصيف، تحميه من التلف في أثناء السباحة وتعيد له عافيته بعد العودة من البحر. ستحصلين على وصفات ونصائح احترافية، كل ذلك لتجعلي من شعرك حليفك، لا ضحيتك، في رحلة الصيف.

أولاً: روتين العناية بالشعر في أثناء السباحة

ربط الشعر ضفيرة أو كعكة لتقليل مساحة التعرض



فلنبدأ الرحلة من الرمال الذهبية وحتى ليلة العودة إلى بيتك، بروتين العناية بشعر لا يعرف التقصف، ولا الجفاف، بل يزداد إشراقاً ونعومة مع كل نسمة بحر:

لا تهملي التحضير قبل النزول إلى الشاطئ

من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الكثير من النساء، هو الذهاب إلى البحر أو المسبح من دون أي تحضير للشعر، كما لو أنه محمي ذاتياً! لكن الحقيقة أن شعرك مثل بشرتك، يحتاج إلى درع واقية:

زيوت الحماية: استخدمي زيتاً طبيعياً مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان قبل الخروج. هذه الزيوت الطبيعية تشكل طبقة واقية تمنع امتصاص الكلور أو الملح.

استخدمي زيتاً طبيعياً مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان قبل الخروج. هذه الزيوت الطبيعية تشكل طبقة واقية تمنع امتصاص الكلور أو الملح. واقي شمس للشعر: نعم، هناك منتجات مثل بخاخات "UV Hair Protectants" مصممة خصيصاً لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

نعم، هناك منتجات مثل بخاخات "UV Hair Protectants" مصممة خصيصاً لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية. تسريحات الحماية: اربطي شعرك بضفيرة أو كعكة لتقليل مساحة التعرض.

اربطي شعرك بضفيرة أو كعكة لتقليل مساحة التعرض. بللي شعرك بماء نظيف: قبل نزول البحر أو المسبح، بللي شعرك بماء عذب ليقل امتصاصه للماء المالح أو المعالج بالكلور.

في أثناء وجودك على الشاطئ: لا تتوقفي عن العناية

غطاء الرأس: قبعة واسعة أو وشاح قماشي أنيق يمكن أن يحمي فروة الرأس من الحروق ويمنع تلاشي اللون.

قبعة واسعة أو وشاح قماشي أنيق يمكن أن يحمي فروة الرأس من الحروق ويمنع تلاشي اللون. ماء مالح نظيف + زيت: اصنعي بخاخك الخاص من ماء مفلتر + بضع قطرات من زيت الأرجان أو زيت اللوز، وكرري استخدامه كل ساعة.

اصنعي بخاخك الخاص من ماء مفلتر + بضع قطرات من زيت الأرجان أو زيت اللوز، وكرري استخدامه كل ساعة. تجنبي تكرار الغطس: كل مرة تغطسين فيها شعرك، تفتحين الباب لدخول المزيد من العوامل الضارة. حاولي تقليل عدد المرات.

بعد الرجوع من الشاطئ: التنظيف هو المفتاح

اشطفي شعرك فوراً: لا تنتظري حتى المساء. كل دقيقة يقضيها شعرك مملوءاً بالملح أو الكلور، تؤثر في قوته ولمعانه.

لا تنتظري حتى المساء. كل دقيقة يقضيها شعرك مملوءاً بالملح أو الكلور، تؤثر في قوته ولمعانه. استخدمي شامبو لطيفاً منقًّى: اختاري شامبو يزيل الأملاح والمعادن المتراكمة، ولكن لا يكون قاسياً.

اختاري شامبو يزيل الأملاح والمعادن المتراكمة، ولكن لا يكون قاسياً. ماسك مغذٍّ بعمق: طبقي ماسك غنياً بالزيوت الطبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت الماكاديميا، واتركيه على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثانياً: روتين العناية بالشعر بعد السباحة

وصفة بروتين طبيعية منزلية لترميم الشعر

عند العودة إلى المنزل بعد أيام من السباحة، الشمس، والمياه المالحة، تبدأ معركة جديدة: استعادة صحة الشعر. لا يكفي غسل الشعر وشده في ذيل حصان؛ الآن يبدأ الدور الحقيقي للترميم والعناية العميقة:

فحص حالة الشعر بدقة

هل أصبح جافاً وهشاً؟

هل لاحظت تقصفاً في الأطراف؟

هل لون شعرك (سواء طبيعي أو مصبوغ) قد أصبح باهتاً؟

هل يتساقط أكثر من المعتاد؟

إذا كانت إجابتك نعم؛ فهذا يعني أن شعرك بحاجة لروتين علاجي مكثف وليس فقط ترطيباً سطحياً.

غسل الشعر بطريقة علاجية وليس اعتيادية

اختاري شامبو ترميمياً: يحتوي على الكيراتين أو البروتينات النباتية.

يحتوي على الكيراتين أو البروتينات النباتية. قللي من عدد مرات غسل الشعر: مرتين أسبوعياً تكفي؛ لأن الغسل المتكرر يجهد الشعر أكثر.

مرتين أسبوعياً تكفي؛ لأن الغسل المتكرر يجهد الشعر أكثر. استخدمي مياهاً باردة أو فاترة جداً فقط: المياه الساخنة تزيد من هشاشة الشعر وتزيل الزيوت الطبيعية.

البروتين الطبيعي: العلاج السحري بعد السباحة

قد لا تحتاجين إلى جلسة بروتين كيميائية في الصالون، لكن شعرك بالتأكيد سيستفيد من وصفات البروتين الطبيعية.

وصفة بروتين طبيعية منزلية:

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة:

اخلطي المكونات ووزعيها على الشعر. لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة 40 دقيقة، ثم اغسليه بماء بارد. كرري الوصفة مرة كل أسبوعين.

قص الأطراف التالفة

لا تستهيني بقوة القص. قص 1 إلى 2 سم من الأطراف بعد السباحة يعيد الحيوية ويمنع انتقال التقصف إلى باقي الشعر.

الزيوت الساخنة: جلسة سبا منزلية

سخني القليل من زيت جوز الهند، زيت اللوز، وزيت الخروع.

دلكي فروة الرأس جيداً.

لفي شعرك بمنشفة ساخنة واتركي الزيوت تتغلغل لمدة ساعة كاملة.

كرري هذه الجلسة مرتين أسبوعياً بعد السباحة لشهر كامل.

يمكنك الاطلاع أيضاً على كيف تعرفين نوع شعرك؟ دليل شامل للعناية المُثْلَى به في كل الأوقات

نصائح إضافية للحفاظ على نتائج العناية

الابتعاد عن أدوات تصفيف الشعر الحرارية لمدة شهر بعد السباحة

ابتعدي عن أدوات التصفيف الحرارية لمدة شهر بعد السباحة. نامي على وسادة حرير لتقليل الاحتكاك. تناولي مكملات مثل البيوتين أو الكولاجين لدعم نمو الشعر من الداخل. اشربي الكثير من الماء؛ فالجفاف الخارجي يبدأ من الداخل.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.