"NIVEA® سوفت" يجمع العلامة بعملائها في السعودية بفعاليات حيوية مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:59 مساءً - في إطار التزام نيڤيا® الدائم بالتواصل مع عملائها في المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، تطلق العلامة مجموعة من الفعاليات التفاعلية الممتعة التي تقام في عدد من أبرز المراكز التجارية في العاصمة الرياض و جدة ايضا! وتضم هذه الفعاليات أجنحة مؤقتة تقدّم تجارب غنية وأنشطة مبتكرة تُبرز عالم نيڤيا® ومنتجاتها المحبوبة.

وتسعى نيڤيا® من خلال هذه اللقاءات إلى التقرّب من جمهورها، والاستماع لانطباعاتهم عن منتجاتها الرائدة، وعلى رأسها كريم نيڤيا® سوفت الذي صُمم ليكون الرفيق المثالي لبشرتك في كل وقت ومكان، بتركيبته المنعشة والناعمة.

وضمن هذه السلسلة من الأنشطة، تطلق نيڤيا® فعالية خاصة في جدة "U Walk" وريد سي مول وفي الرياض بارك في العاصمة.

وليس هذا فحسب، بل تمتد فعاليات نيڤيا® أيضًا إلى عدد من الجامعات والمدارس والمكاتب الإدارية، حيث تتواجد العلامة لتوزيع عينات من كريم نيڤيا® سوفت ومنح الجمهور فرصة تجربة إحساس الانتعاش والنعومة بأنفسهم!

انطباعات جميلة عن الفعالية والمنتج

الخليج 365 زارت فعالية نيڤيا® في جدة U Walk والتقت بالمسؤولين عن الفعالية واأشاروا إلى أن: "هذه الفعالية مخصصة لعرض كريم نيڤيا® سوفت، هذا المنتج الذي يمتاز بأعلى نسبة ترطيب ويستمر مفعوله لمدة 48 ساعة، كذلك من ميزاته أنه يستخدم للوجه والجسم واليدين ويناسب كل أنواع البشرة، ويمكن للسيدات استخدامه بطرق كثيرة، وقد تم اختباره واعتماده من أطباء الجلد والخبراء".

NIVEA® هي واحدة من أكبر العلامات التجارية في العالم للعناية بالبشرة

وحول ما تتضمنه الفعالية قال المسؤول: "يتضمن الجناح المؤقت عدداً من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تنتهي بتقديم هدايا قيمة من منتجاتنا الفريدة، ومن هذه الأنشطة أركان مختلفة للتصوير منها ركن للتصوير المباشر بحيث يمكن للزوار الحصول على صورهم في نفس اللحظة وكذلك ركن يتضمن أرجوحة مناسبة للكبار والصغار، كذلك ركن خاص لتجربة منتج نيڤيا® سوفت وأخذ الصور مع المنتج أمام المرآة المضاءة بشكل مميز، كذلك نشاط حيوي هو عبارة عن لعبة التقاط علب تتضمن منتجات مميزة من نيڤيا® والحصول عليها في حال الفوز باللعبة، وكل هذه الفعاليات لاقت تفاعلاً كبيراً إذ أنها تناسب كل أفراد الأسرة ويمكن للعائلات التي تزور جناحنا أن تستمتع بهذه الأنشطة وتحصل على منتجاتنا المميزة".

وأكد المسؤول أن: "كل من تواجد في جدة U Walk زار جناحنا وتفاعل مع أنشطتنا الممتعة وسعيدون جداً بانطباعات الناس الإيجابية عن الفعالية والمنتج، وهذه الفعاليات ستستمر حتى منتصف يونيو في العديد من المولات والجامعات و ستمتد الي نهاية 2025 في المدارس ".

منتج تحبه مدونات الجمال

الفعالية استضافت أيضاً مجموعة من مؤثرات الموضة والجمال ومشاهير السوشيال ميديا والفن، ولاقى تواجدهن في الجناح أصداء جميلة جداً، حيث كانت لهن لقاءات عفوية مع الحضور تمحورت حول نيفيا سوفت وطرق استخدامه من قبلهن والميزات التي يتمتع بها.

من مدونات الجمال والموضة اللاتي تواجدن ضمن الفعالية كانت رتون سلطان والتي تقدم محتوى جمالياً مميزاً يعكس الطابع العربي والسعودي وتحظى بمتابعة عالية جداً على منصاتها المختلفة. وقد تم اختيار رتون لتكون سفيرة للعلامة لعام 2025 في المملكة العربية السعودية والمنطقة وعن ذلك تقول: "سعيدة جداً باختياري كسفيرة لعلامة نيڤيا® المميزة لعام 2025، وقد شاركت معهم في عدد من الفعاليات في مواقع عديدة حول العالم للحديث عن المنتجات الجديدة، مثل الرياض وهامبورغ في ألمانيا، والآن في جدة". وتحدثت رتون عن منتج نيڤيا® سوفت قائلة: "هذا المنتج يمكن استخدامه للوجه و الجسم واليدين ويتوفر بأحجام عديدة ويرطب لمدة طويلة جداً تصل إلى 48 ساعة، وانا أعتبره خياراً مثالياً للترطيب".

أما سفيرة العلامة لعام 2025 وعد شعت التي تحظى بمتابعة مئات الآلاف من الناس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت عن سعادتها لتواجدها في فعالية نيڤيا® والتواصل مع الناس بشكل مباشر وعفوي وتحدثت وعد لـ "الخليج 365" عن المنتج الجديد الذي وصفته بأنه من أفضل كريمات الترطيب بالنسبة لها، وقالت: "ما أحبه في هذا المنتج أنه يمكنني أن أستخدمه بطرق مختلفة، لليدين والوجه، و الجسم والأفضل من كل ذلك ان ترطيبه يدوم لأكثر من 48 ساعة وهو ما يميزه عن غيره"..

نبذة عن NIVEA®:

نيڤيا® هي واحدة من أكبر العلامات التجارية في العالم للعناية بالبشرة، وتعد من العلامات التي يفضلها الكثيرون لا سيما وان منتجاتها تأتي نتيجة أبحاث ودراسات واختبارات علمية دقيقة. تميزت نيڤيا® منذ عام 1911 أي ما يزيد عن 100 عام بمنتجات رائعة تمنح البشرة مظهراً صحياً وجميلاً. وهذه المنتجات لا يتم تجربتها على الحيوانات، ويراعى فيها مختلف أنواع البشرة.

تتواجد منتجات نيڤيا® في المملكة العربية السعودية في مختلف السوبرماركت والصيدليات و المراكز العلاجية والجمالية ومواقع بيع المنتجات الخاصة بالبشرة والجمال.

أما نيڤيا® سوفت فهو منتج للاستخدام اليومي يمتاز بتركيبة مغذية سريعة الامتصاص تترك البشرة ناعمة ومرطبة و منتعشة ويقدم ترطيب مكثف مثالي للاستخدام على الوجه واليدين والجسم، يحتوي على فيتامين E الذي يساعد على تجديد الخلايا الجلدية وحماية البشرة من الأضرار و زيت الجوجوبا ايضا ، وقد تم اختباره واعتماده من قبل أطباء الجلد لجميع أنواع البشرة.