احذر الغفوة في وسط النهار.. مخاطر قد تصيبك بأمراض مزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أجرى فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية والمستشفى العام في ماساشوستس دراسة موسعة نشرتها الدورية العلمية المتخصصة «سليب»، تناولت العلاقة بين النوم النهاري قبل غروب الشمس وزيادة احتمالات الوفاة لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص، حيث زُوِّد المشاركون بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم خلال ساعات النهار، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وأظهرت النتائج أن متوسط فترات الغفوة النهارية بلغ حوالي 24 دقيقة، وتركزت أغلب فترات النوم بين التاسعة والحادية عشرة صباحًا.

لماذا النوم في النهار قد يكون خطرًا؟

في هذا الصدد يقول الدكتور محمد سامي، استشاري الصحة العامة، لـ«الوطن» أن النوم أثناء النهار، خصوصًا قبل غروب الشمس، قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، وهي المسؤولة عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، إذ يوضح أن الجسم مبرمج طبيعيًا على النوم ليلاً والاستيقاظ نهارًا، وأي خلل في هذا النظام ينعكس سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية.

تأثير القيلولة الطويلة على جودة النوم الليلي

القيلولة القصيرة «20-30 دقيقة» مفيدة أحيانًا، لكن القيلولة الطويلة أو النوم العميق في النهار يسبب صعوبة في النوم ليلاً، مما يؤدي إلى الأرق واضطراب النوم المزمن، مضيفًا أن النوم النهاري الطويل قد يقلل من عمق النوم الليلي، ويجعل الشخص يشعر بالخمول والتعب في اليوم التالي.

العلاقة بين النوم في النهار والأمراض المزمنة

توضح الدراسات أن النوم النهاري الطويل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، ويعلق سامي قائلًا إن هناك علاقة وثيقة بين كثرة النوم في النهار وظهور مشاكل صحية خطيرة، خاصة عند كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

تأثير النوم النهاري على الصحة النفسية والعقلية

النوم في أوقات غير معتادة قد يؤدي إلى اضطراب المزاج، وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق؛ فالنوم النهاري يخل بتوازن الهرمونات العصبية في المخ، ما يسبب تقلبات مزاجية وضعف التركيز.

الساعة البيولوجية واضطرابها

يوضح استشاري الصحة العامة أن الساعة البيولوجية للجسم تعتمد على الضوء والظلام لتنظيم إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم؛ فالنوم في النهار، خاصة قبل المغرب، يربك هذه الساعة، ويؤثر على جودة النوم الليلي، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

يؤكد دكتور محمد سامي، أن كبار السن، ومرضى القلب والسكر، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، هم الأكثر تأثرًا بمخاطر النوم النهاري، ويضيف أن هذه الفئات يجب أن تلتزم بنظام نوم ليلي منتظم وتتجنب القيلولة الطويلة.

نصائح طبية للوقاية من مخاطر النوم النهاري

- حاول النوم ليلاً في مواعيد ثابتة.

- إذا احتجت لقيلولة، اجعلها قصيرة (20-30 دقيقة) فقط.

- تجنب النوم بعد العصر أو قبل المغرب.

- مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا إذا شعرت بالنعاس في النهار.

- استشر طبيب نفسي إذا كنت تعاني من أرق أو اضطرابات نوم متكررة.