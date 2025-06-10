الملكة رانيا في ذكرى زواجها الـ32.. إطلالات جمالية تحتفي بالأنوثة الملكيّة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:55 صباحاً - ذكرى زفاف الملكة رانيا العبدالله، تشكّل مناسبة تتجدّد فيها الإشادة بذوقها الرفيع وأناقتها الراقية، ليس فقط من خلال إطلالاتها الأنيقة، بل أيضاً عبر خياراتها الجمالية التي تجمع بين الرقيّ العربي والحداثة العالمية. فملكة الأردن لا تكتفي بأن تكون رمزاً للثقافة والذكاء، بل تُجسّد أيضاً أيقونة جمالية تحاكي المرأة العصرية بثقة، وتمدّها بالإلهام من خلال مكياج متوازن وتسريحات شعر أنثوية تنبض بالفخامة.

مع كل ظهور، تميل الملكة رانيا إلى المكياج الهادئ والمتوازن، مع التركيز على إبراز سحر عينيها عبر لمسات ناعمة من الأيلاينر والماسكرا، ودمج ظلال ترابية أو وردية تمنحها بريقاً ناعماً. لا تغيب البشرة الموحّدة ذات التوهّج الطبيعي عن إطلالاتها، ما يمنح وجهها إشراقة خالية من المبالغة، فيما تختار ألوان شفاه نيود أو وردية ناعمة تتناغم مع أناقتها الهادئة. أما على صعيد الشعر، تتميّز الملكة رانيا بتنوعٍ مدروس بين التسريحات المنسدلة الناعمة التي تفيض أنوثة وأناقة، والرفعات الكلاسيكية التي تليق بمناسباتها الدبلوماسية والرسمية. وغالباً ما تختار تسريحات تعكس التوازن بين العصرية والتراث العربي، ما يجعل كل ظهور لها يحمل رسالة جمالية تعبر عن الرقي والتجدد.

في مناسبة ذكرى زفافها، "الخليج 365" تأخذك في جولة على أجمل الإطلالات الجمالية للملكة رانيا العبدالله، حيث يلتقي الجمال بالوقار، وتكتب أنوثة المرأة العربية بلغة ملكية خالدة.

الملكة رانيا بمكياج سموكي وتسريحة مموجة

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في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما يوم 9 أبريل 2025، ولقائها برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، تألّقت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة جمالية راقية تجمع بين الفخامة الهادئة والذوق الملكي الذي طالما ميّزها. اعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان متناسقة مع طابع المناسبة، ارتكز على بشرة موحّدة بنعومة مخملية، مع لمسات خفيفة من البرونزر والهايلايتر على أعلى الوجنتين لإضفاء لمعة طبيعية. أما العيون، فجاءت محددة بأسلوب رقيق بألوان ترابية دافئة عززت من عمق النظرة، بينما اختارت أحمر شفاه بتدرّج وردي غني، منح وجهها لمسة أنثوية مشرقة من دون أن يطغى على التوازن العام للإطلالة. أما تسريحة شعرها، فكانت عنواناً للأناقة الكلاسيكية المعاصرة، إذ اعتمدت الملكة خصلات منسدلة بتموجات ناعمة، مع فرق وسطي مثالي يُبرز توازن ملامحها ويمنح طلتها طابعاً عملياً مريحاً، يليق بالمناسبات الرسمية.

الملكة رانيا بمكياج ناعم وتسريحة الويفي

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خلال مشاركتها في إفطار "نشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية" في عمّان، الأردن في 26 آذار 2025، خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بإطلالة جمالية دافئة تجمع بين العراقة والأنوثة، تليق بأجواء المناسبة الرمضانية. اعتمدت الملكة مكياجاً ناعماً ومتقناً، وبدت البشرة مشرقة بطبقة خفيفة من الأساس الموحد، مع لمسات خفيفة من البلاش الوردي الذي أضاف توهجاً طبيعياً للخدود. أما العينان فتم تحديدهما بظل ناعم باللون البني المات، مع لمسة من الماسكرا التي منحت الرموش كثافة خفيفة من دون مبالغة. الشفاه اختيرت بلون وردي حيادي غير لامع، عكس الرقي والبساطة التي لطالما تميّزت بها الملكة.

أما تسريحة شعرها، فجاءت طبيعية بأسلوب الويفي العريض المنسدل، ما منحها لمسة عصرية غير متكلفة. الخصلات البنية بتدرجات الكراميل أضاءت ملامحها وأضافت دفئاً إلى كامل الإطلالة.

الملكة رانيا بمكياج سموكي خفيف وتسريحة شعر ناعمة بتموجات عريضة

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في لقاء جمعها مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في نيويورك، تألقت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة جمالية راقية تجمع بين البساطة الراقية والأسلوب العصري، بما يعكس شخصيتها الهادئة وحضورها اللافت. اختارت مكياجاً سموكي يعكس أسلوبها الجمالي المعتاد الذي يمزج الرصانة بالإشراق. العيون برزت بلمسات سموكي ناعمة بتدرجات الظلال البنية، مع تحديد دقيق وخفيف للرموش يبرز جمال العينين بدون مبالغة. البشرة بدت مشرقة بطبقة خفيفة من الأساس مع لمسات من البلاشر الوردي على الوجنتين، فيما اكتملت الإطلالة بشفاه وردية طبيعية ولامعة، عكست ذوقاً رفيعاً وخيارات مدروسة.

أما تسريحة شعرها، فجاءت متناغمة مع إطلالتها، حيث اختارت الملكة تسريحة شعر ناعمة بتموجات عريضة منسدلة بإتقان، تضفي على ملامحها طابعاً أنثوياً دافئاً وتمنح الإطلالة حركة وحيوية. الفرق الوسطي للغرة، أضاف توازناً للوجه، بينما اللون البني الكراميلي بتدرجاته الناعمة عزّز من دفء الإطلالة وأناقتها.

الملكة رانيا بمكياج مشرق وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

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خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار خلال زيارتها إلى لواء القويرة في العقبة – الأردن، يوم 25 فبراير 2025، بإطلالة جمالية أنيقة ومفعمة بالأصالة، حيث تألّقت بمكياج مشرق ومتوازن، وبدت البشرة بلون موحد وإشراقة صحّية بفضل لمسات خفيفة من الهايلايتر والبلاشر الوردي، ما أضفى عليها طابعاً حيوياً وطبيعياً. وبرزت عينيها بظلال ترابية ناعمة وتحديد دقيق أبرز اتساع نظراتها، فيما أضفى لون أحمر الشفاه الوردي اللامع لمسة أنثوية ناعمة تناغمت مع التطريزات الوردية والزهرية على ثوبها التقليدي المطرّز بعناية.

واختارت لإكمال إطلالتها، تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف بأسلوب "ذيل الحصان المنخفض"، مع فرق وسطي أنيق أبرز ملامح وجهها وجعل التركيز ينصب على جمالها الناعم.

الملكة رانيا بمكياج ترابي وتسريحة مزينة بقبعة بطابع ملكي

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سحرت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بإطلالة جمالية أنيقة وراقية خلال حضورها حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في كاتدرائية ويستمنستر في لندن يوم 6 مايو 2023. وكعادتها، أطلت بأناقة ناعمة تليق بالمقام الملكي، تجمع بين البساطة المدروسة والجاذبية الراقية. واختارت مكياجاً ناعماً يفيض أنوثةً ورقياً. فقد ارتكزت إطلالتها الجمالية على بشرة مخملية موحدة بإشراقة طبيعية، مع تحديد ناعم للعينين بظلال بنّية خفيفة وأيلاينر دقيق، أضفى عمقاً لعينيها. أما الشفاه، فجاءت بلون وردي نيود مخملي، يُبرز ملامحها بلمسة أنيقة وراقية تتناغم مع أجواء المناسبة الملكية.

أما تسريحة الشعر، فجمعت بين الكلاسيكية والعصرية، حيث ظهرت بخصلات منسدلة بتصفيف ناعم مع تموّجات خفيفة عند الأطراف، في تنسيق متقن مع القبعة ذات الطابع الملكي الكريمي مع لمسة شبكية ناعمة، ما أضفى على الإطلالة طابعاً ملوكياً فخماً من دون تكلّف.

الملكة رانيا بمكياج ترابي وتسريحة مموجة نصف مرفوعة

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في إطلالتها خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، أبهرت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بجمالها الراقي والمتجدد، حيث اختارت مكياجاً ناعماً ينبض بالأناقة الملكية. ارتكز على تظليل الجفون العلوية بتدرجات ترابية مائلة إلى الرمادي الدافئ، ما أضفى عمقاً جذاباً على نظراتها، مع تحديد ناعم بالكحل الأسود على خط الجفون العلوية.الرموش بدت كثيفة ومنسّقة، أضافت لمسة أنثوية ناعمة من دون مبالغة. أما الشفاه، فجاءت وردية ناعمة، متناغمة مع مكياج البشرة المخملي، حيث بدت البشرة متوهّجة بطبقة رقيقة من الفاونديشن، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر على الوجنتين.

أما تسريحة الشعر، فحملت توقيع الأناقة الكلاسيكية الهادئة، حيث اختارت تسريحة نصف مرفوعة، مع خصلات مفرودة بتموّجات ناعمة عند الأطراف، مع فرق وسطي يليق بشكل وجهها ويعزز من أنوثتها الملكية.

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الملكة رانيا بمكياج بنفسجي وتسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الغرة البف

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في إطلالة راقية تجمع بين الحداثة والرقي الكلاسيكي، تألقت الملكة رانيا العبدالله بمكياج يعكس شخصية واثقة وراقية، ارتكز على بشرة نقية ومخملية، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر التي منحتها إشراقة طبيعية. وتظليل الجفون العلوية بدرجات ظلال ناعمة ترابية تميل إلى التدرجات البنفسجية، تتناغم مع لون الفستان العنابي الفاخر. إلى جانب تحديد العينين بخط من الكحل الأسود، مع تكثيف الرموش بالماسكرا، مما منح عينيها عمقاً ساحراً ونظرة آسرة. أما الشفاه، فبرزت بلون وردي غني بلمسة لامعة، عكس النعومة والرقي في آنٍ واحد. واعتمدت الملكة تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، مع الغرة البف المسحوبة إلى الخلف، ما أبرز تفاصيل وجهها وأضفى لمسة من الثقة والسلطة الناعمة.