الامارات | أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا.. فساتين تروي حكايات ملكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دار "جوليان للمزادات" لتنظيم ما وصفته بـ"أكبر مزاد علني لمقتنيات الأميرة ديانا، حيث تُعرض أكثر من 100 قطعة من ملابسها وإكسسواراتها الشخصية للبيع في مزاد مباشر وعبر الإنترنت يوم 26 يونيو، بفندق "بينينسولا بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس.

ويحمل المزاد عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، حيث يتضمن مجموعة واسعة من الفساتين، والقبعات، وحقائب اليد، والأحذية، التي ارتدتها الراحلة في مناسبات مختلفة خلال مسيرتها العامة.

من بين أبرز المعروضات فستان حريري مزهر من تصميم بيلفيل ساسون يعود لعام 1988، ويُعرف باسم "فستان الرعاية" نسبة إلى ارتدائه المتكرر خلال زيارات المستشفيات. ويُقدّر سعره بين 200 و300 ألف دولار.

كما يشمل المزاد فستان سهرة حريريا مطرزا من تصميم كاثرين ووكر، ارتدته ديانا خلال جولتها في الخليج عام 1986، إلى جانب طقم أصفر مزهر من قطعتين من تصميم بروس أولدفيلد ارتدته في سباق "رويال أسكوت" عام 1987.

وتتضمن المعروضات أيضا حقيبة يد من دار "ديور"، كانت أُهديت لها من السيدة الأولى الفرنسية السابقة بيرناديت شيراك عام 1995، إضافة إلى رسم تخطيطي لفستان زفافها عام 1981 مرفق بقصاصات من قماش التول الأصلي، وقبعة خوخية ارتدتها أثناء حفل توديع شهر العسل.

ويمتد المزاد ليشمل قطعا أخرى تعود لأفراد من العائلة المالكة البريطانية، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم.

وقال مارتن نولان، المدير التنفيذي والمشارك في تأسيس دار جوليان للمزادات، إن "الناس ينظرون إلى هذه القطع باعتبارها أصولًا استثمارية ثمينة"، مشيرًا إلى أن فستانًا سابقًا للأميرة ديانا بيع بمبلغ 1.14 مليون دولار.

وسيُخصص جزء من عائدات المزاد لصالح جمعية "ضمور العضلات في المملكة المتحدة"، بينما يستمر معرض ما قبل البيع في "متحف أيقونات الأناقة" بمدينة نيوبريدج في أيرلندا حتى 17 يونيو الجاري.