أسباب سيلان اللعاب الليلي.. هل يدل على مشكلة صحية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعَدُّ سيلان اللعاب أثناء النوم من الظواهر الشائعة التي قد يلاحظها الكثيرون؛ إذ يستيقظ بعض الأشخاص ليجدوا وساداتهم مبللة أو يشعرون بخروج اللعاب من الفم دون وعي، وهذا الأمر غالبًا لا يدعو للقلق، لكنه قد يكون محرجًا أو مزعجًا، خاصة إذا تكرر بشكل مستمر أو زاد عن الحد الطبيعي، ففي معظم الحالات يكون السبب بسيطًا مثل وضعية النوم أو انسداد الأنف المؤقت، لكن أحيانًا قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

متى يصبح مشكلة؟

في هذا السياق، يقول الدكتور أحمد شوقي، استشاري طب الفم والأسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سيلان اللعاب أثناء النوم هو خروج كمية ملحوظة من اللعاب من الفم أثناء الاستغراق في النوم، وهو أمر طبيعي يحدث لمعظم الناس من وقت لآخر، والسبب الرئيس هو ارتخاء عضلات الوجه والفك أثناء النوم، خاصة في مراحل النوم العميق؛ مما يجعل الفم يظل مفتوحًا ويسمح للعاب بالتسرب إلى الخارج، وغالبًا ما يرتبط الأمر بوضعية النوم، فالنوم على الجنب أو البطن يزيد فرص السيلان مقارنة بالنوم على الظهر.

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

يضيف شوقي أن هناك عدة أسباب وراء سيلان اللعاب، من بينها:

وضعية النوم

النوم على الجنب أو البطن يجعل الجاذبية تسحب اللعاب للخارج، خاصة إذا كان الفم مفتوحًا.

انسداد الأنف أو الجيوب الأنفية

عند وجود احتقان أو حساسية بالأنف، يضطر الشخص للتنفس من الفم، فيزيد إفراز اللعاب ويتسرب أثناء النوم.

الارتجاع المعدي المريئي

ارتجاع الحمض من المعدة للمريء يسبب تهيجًا، فيفرز الجسم لعابًا أكثر لمحاولة معادلة الحمض، ما يؤدي للسيلان.

آثار جانبية لبعض الأدوية

بعض الأدوية مثل مضادات الذهان أو أدوية الزهايمر قد تزيد إفراز اللعاب.

توقف التنفس أثناء النوم

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي تسبب فتح الفم وزيادة السيلان.

مشكلات عصبية أو عضلية

أمراض مثل الشلل الدماغي، باركنسون، أو التصلب المتعدد قد تؤثر على التحكم في عضلات الفم والبلع، ما يسبب السيلان.

متى يستدعي القلق؟

في أغلب الأحيان، سيلان اللعاب أثناء النوم لا يشير إلى مشكلة خطيرة، لكن إذا كان مصحوبًا بصعوبة في البلع، تغير في الصوت، أو أعراض عصبية، يجب مراجعة الطبيب فورًا، كذلك إذا كان السيلان شديدًا ويؤثر على جودة النوم أو يسبب التهابات حول الفم، ينصح باستشارة طبيب مختص.

طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

يوضح شوقي أن العلاج يعتمد على السبب، لكن هناك بعض النصائح العامة:

تغيير وضعية النوم

حاول النوم على ظهرك واستخدم وسادة تدعم الرأس والرقبة.

علاج احتقان الأنف

إذا كان هناك حساسية أو التهاب جيوب أنفية، استخدم بخاخات أو أدوية مناسبة بعد استشارة الطبيب.

مراجعة الأدوية

إذا لاحظت زيادة السيلان بعد تناول دواء معين، تحدث مع طبيبك لإيجاد بديل.

ممارسة تمارين الوجه والفك

تساعد على تقوية العضلات وتقليل ارتخائها أثناء النوم.

جهاز الفك السفلي

في بعض الحالات، يمكن استخدام جهاز خاص بالفم يقلل من السيلان ويحسن جودة النوم.

حقن البوتكس

للحالات العصبية الشديدة، يمكن للطبيب حقن البوتكس في الغدد اللعابية لتقليل الإفراز.

الجراحة

نادرًا ما نلجأ للجراحة، وتكون فقط في الحالات المستعصية جدًا.

نصائح للوقاية

- تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية قبل النوم لأنها تحفز إفراز اللعاب.

- نظف أسنانك جيدًا قبل النوم لتقليل البكتيريا المسببة لزيادة اللعاب.

- مارس تمارين التنفس من الأنف وحاول علاج أي انسداد أنفي.

- ارفع رأسك قليلًا أثناء النوم باستخدام وسادة عالية ومريحة.