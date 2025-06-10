مشروبات طبيعية تمنع تكون الحصوات وتحمي الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي تتسبب في آلام حادة ومضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج بشكل مناسب، وتتكون هذه الحصوات نتيجة لترسب المعادن والأملاح داخل الكلى، مما يؤدي إلى تكوين كتل صلبة قد تعيق تدفق البول وتسبب آلامًا شديدة في الظهر أو الجانبين، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحمى، وتختلف أسباب تكون الحصوات بين العوامل الوراثية، قلة شرب الماء، النظام الغذائي غير المتوازن، وبعض الحالات الطبية.

أسباب حصوات الكلى

وفي هذا السياق يقول الدكتور إسلام رشاد إستشاري الباطنة والكلى، إن هناك العديد من الأسباب المؤدية لتكون حصوات الكلى، منها:

قلة تناول السوائل، ما يؤدي إلى تركيز البول وزيادة احتمالية ترسب الأملاح

اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الحيوانية، الصوديوم، والسكر

السمنة وزيادة الوزن

بعض الحالات الطبية مثل التهابات المسالك البولية المتكررة، واضطرابات الجهاز الهضمي

تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون إشراف طبي

أعراض حصوات الكلى

تظهر أعراض حصوات الكلى عندما تبدأ الحصوة في التحرك داخل الكلى أو الحالب، وتشمل:

ألم شديد في الجانب أو الظهر

ألم أثناء التبول

وجود دم في البول

غثيان وقيء

حمى وقشعريرة في حال وجود عدوى

الوقاية من حصوات الكلى

للوقاية من تكون حصوات الكلى، يُنصح بـ:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا (نحو 2-3 لترات)

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات

الحد من استهلاك البروتينات الحيوانية والملح

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام

علاج حصوات الكلى

يعتمد علاج حصوات الكلى على حجم الحصوة وموقعها، وتشمل الخيارات:

العلاج الدوائي لتخفيف الألم والمساعدة في تمرير الحصوة

تفتيت الحصوات باستخدام الموجات الصدمية (ESWL)

الجراحة في الحالات المعقدة أو عندما تكون الحصوة كبيرة الحجم

دور الأعشاب في تفتيت حصوات الكلى

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأعشاب قد تساعد في الوقاية من تكون حصوات الكلى أو تسهيل تفتيتها، مثل:

البقدونس: يُعتقد أن له خصائص مدرة للبول

الريحان: يحتوي على مضادات أكسدة قد تسهم في صحة الكلى

عصير الليمون: يحتوي على السيترات التي قد تساعد في منع تكون الحصوات

مع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه الأعشاب كعلاج، وللحفاظ على صحة الكلى والوقاية من الحصوات: