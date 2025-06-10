عشبة تحافظ على شباب بشرتك وتقوي ذاكرتك.. كيف تستخدمها بطريقة صحيحة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عشبة إكليل الجبل «الروزماري» واحدة من الأعشاب العطرية الشهيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تحظى بتقدير كبير في المطبخ والصحة على حد سواء، وأثبتت الدراسات الحديثة، كما ورد في موقع ويب طب، أن إكليل الجبل غني بمركبات فعالة مثل حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينيك، مما يمنحه خصائص قوية كمضاد للأكسدة والالتهابات، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توضح استشاري التغذية العلاجية الدكتورة شيماء خفاجي، أن هذه العشبة لم تعد مجرد نكهة للطعام، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم صحة الجهازين العصبي والهضمي والمناعة.

ما هو إكليل الجبل؟

تقول استشاري التغذية العلاجية إن إكليل الجبل أو الروزماري هو نبات عطري دائم الخضرة، موطنه الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بأوراقه الإبرية ورائحته المميزة، ويُستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، كما يدخل في تحضير الأطعمة والمشروبات.

القيمة الغذائية والمركبات الفعالة

يحتوي على مجموعة مميزة من المركبات النباتية النشطة، أبرزها حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينيك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد، وهذه التركيبة تمنح العشبة خصائص قوية في مكافحة الالتهابات ودعم المناعة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُستخدم تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ، حيث يعمل كمضاد للبكتيريا والميكروبات التي قد تسبب التهابات في الأمعاء، كما يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وامتصاص المغذيات.

دعم المناعة ومكافحة الالتهابات

إكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة، خاصة حمض الكارنوسيك، الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة، كما أن المركبات المضادة للالتهابات تساعد في الحد من آلام المفاصل والتهابات الجسم بشكل عام.

فوائد إكليل الجبل للشعر والبشرة

زيت إكليل الجبل يُستخدم في علاج تساقط الشعر وتعزيز نموه، كما يدخل في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، وتوضح أن استخدامه المنتظم قد يساعد في تقليل التجاعيد وتحفيز تجديد الخلايا، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

فوائد إكليل الجبل للشعر والبشرة

يُستخدم في علاج تساقط الشعر وتعزيز نموه، كما يدخل في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، وتوضح أن استخدامه المنتظم قد يساعد في تقليل التجاعيد وتحفيز تجديد الخلايا، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

مكافحة السرطان ودعم صحة القلب

بعض الدراسات الحديثة أظهرت قدرة مركبات إكليل الجبل على محاربة الخلايا السرطانية، خاصة في حالات سرطان الثدي والبروستاتا والدم، من خلال التأثير على تمثيل الخلايا السرطانية ومحاربة الجذور الحرة، كما أن احتواء العشبة على مضادات الأكسدة يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الآثار الجانبية والتحذيرات

وتحذر من الإفراط في تناول إكليل الجبل أو استخدام مستخلصاته المركزة، حيث قد يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان أو التشنجات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو النساء الحوامل، وتوصي دائمًا باستشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي.

طرق الاستخدام الآمن لإكليل الجبل

ينصح بإضافة إكليل الجبل الطازج أو المجفف إلى الأطعمة أو استخدامه في تحضير الشاي، أو استنشاق زيته العطري لتحسين المزاج والتركيز، كما يمكن استخدام زيت إكليل الجبل موضعيًا للشعر أو البشرة، مع ضرورة اختبار الحساسية أولًا.