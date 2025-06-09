النجمات في حفل Tony Awards 2025.. صيحات مكياج وتسريحات شعر تسرق الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:19 مساءً - في عالم تلتقي فيه الأضواء بالإبداع، يسطع حفل توني أواردز 2025 Tony Awards، كأحد أبرز الأحداث الفنية التي تُكرّم روائع المسرح الأميركي، والإبداع التمثيلي في أبهى صوره. لكن بعيداً عن التكريمات والجوائز، تحوّلت السجادة الحمراء لهذا الحدث إلى منصة جمالية بامتياز، تنافست فيها النجمات على تقديم أرقى الإطلالات التي تمزج بين الفخامة والابتكار. ولم تقتصر الأناقة على الفساتين الراقية، بل تزيّنت الوجوه بنفحات فنية آسرة، تنوّعت بين مكياج درامي بلمسة سموكي وشفاه بلون الكرز الجريء، وبين إطلالات أكثر نعومة اعتمدت على درجات النيود المتوهّجة وبشرة مخملية تشعّ إشراقاً. أما تسريحات الشعر، جاءت متناغمة مع فخامة الحدث، بعضها أعاد إحياء الطابع الهوليوودي القديم، والبعض الآخر قدّم رؤية معاصرة للجمال، ممزوجة برفاهية ناعمة تليق بهذه المناسبة الرفيعة. وقد عبّرت هذه الإطلالات الجمالية عن وعي جمالي متجدد، حيث يلتقي المسرح بالتعبير الذاتي والجاذبية العصرية.

أمل كلوني بمكياج مشرق وتسريحة شعر ويفي

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في إطلالة تنبض بالأنوثة والرقي، تألّقت أمل كلوني Amal Clooney على السجادة الحمراء في حفل توني أواردز 2025، بجمال ناعم استحق أن يُخلّد ضمن أجمل لحظات هذا الحدث الفني المميز. كعادتها، جمعت أمل بين البساطة الراقية والجرأة المدروسة، واختارت مكياجاً دافئاً بألوان ترابية لامعة، ارتكز على ظلال عيون وردية نحاسية أضاءت عينيها ومنحتهما بعداً ناعماً ومشرقاً في آن. أما البشرة، فبدت متوهّجة بشكل طبيعي، مع لمسات هايلايتر خفيفة على عظمتي الخدين، فيما جاء أحمر الشفاه بلون وردي حيادي يعكس أنوثتها النضرة وينسجم بتناغم مع بريق عينيها. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بتموّجات ناعمة وعريضة منسدلة على الكتفين، بأسلوب يعكس حرية الحركة وأناقة الإطلالة في الوقت نفسه. هذا الستايل المستوحى من سحر هوليوود الكلاسيكي، عزّز من إطلالة أمل وكمّل فستانها الأبيض المطرّز باللؤلؤ، ليخلق مشهداً جمالياً متكاملاً لا يُنسى.

نيكول شيرزينغر بمكياج قوي وتسريحة الكعكة الملفوفة

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في إطلالة خلابة وآسرة، تألّقت النجمة نيكول شيرزينغر Nicole Scherzinger على السجادة الحمراء في حفل توني أواردز 2025، بفستان أحمر لامع متناسق مع مكياج قوي الملامح، ارتكز على أحمر شفاه مخملي بجرأة الكرز الداكن، منحها لمسة ملكية، وأعادنا إلى روح نجمات العصر الذهبي بهيبة متجددة. أما العيون، فجاءت محددة بدقة مع لمسة أيلاينر مسحوب بأسلوب مجنح، وظلال هادئة مطفأة، تُبرز ملامحها دون أن تطغى على الشفاه، ما أظهر اتزاناً ذكياً في توزيع التركيز الجمالي. البشرة جاءت مخملية بتوهّج خفيف، مع لمسات هايلايتر مموّهة على عظمتي الخد، عزّزت من إضاءة وجهها بطريقة أنثوية راقية. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مفعمة بالأناقة، حيث اعتمدت رفعة أنيقة ملساء مرفوعة لأعلى بأسلوب الكعكة الملفوفة، منحت إطلالتها بعداً ملكياً.

سارة سنوك بمكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة

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في إطلالة ناعمة وراقية معاً، تألّقت النجمة سارة سنوك Sarah Snook خلال حفل توني أواردز 2025، بمكياج طبيعي ناعم يعبّر عن شخصيتها الهادئة والأنثوية. بعيداً عن المبالغة، اختارت مكياجاً يميل إلى النيود بتدرجات البيج والخوخ، مع بشرة موحّدة ومضيئة، وأحمر شفاه بلون وردي طبيعي يعكس ابتسامة دافئة وخالية من التكلّف. إلى جانب تكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا. أما تسريحة شعرها، فجاءت مرفوعة بعفوية أنيقة نحو الخلف مع خصل ناعمة مشدودة برقة، لتكشف عن وجهها بكل شفافية، وتمنح إطلالتها طابعاً أنيقاً كلاسيكياً، متناسقاً تماماً مع تصميم فستانها الهادئ ذي الأكمام الطويلة والقماش المحبوك بلون عاجي دافئ.

بروك تشيلدز بمكياج وردي وتسريحة مموجة

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من جهتها، تألقت النجمة بروك تشيلدز Brooke Shields بإطلالة جمالية آسرة، حيث أطلت بفستان أحمر لامع، واختارت مكياجاً ناعماً يركّز على إبراز ملامحها القوية بأسلوب أنثوي مريح، حيث برزت الحواجب العريضة والمنسّقة كعلامة مميزة من توقيعها الجمالي، بينما جاءت ظلال العيون بلون خفيف مائل إلى الوردي الخوخي، مع تحديد العينين بخط ناعم من الكحل الأسود، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا أما أحمر الشفاه، فكان بتدرّج وردي مائل للتوتي، يعزز إشراقة بشرتها ويمنح الإطلالة توازناً راقياً بين القوة والأنوثة. وأنهت إطلالتها، بتسريحة شعر منسدلة بانسيابية مع تموّجات ناعمة تبدأ من منتصف الشعر حتى الأطراف، بأسلوب يذكّرنا بجمال السجادة الحمراء الكلاسيكية. الفرق الوسطي أبرز تناسق الوجه وأضاف لمسة شبابية ناعمة رغم الطابع الناضج للحضور.

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سادي سينك بأحمر شفاه كرزي مطفأ وتسريحة الكعكة العالية

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خطفت النجمة سادي سينك Sadie Sink الأضواء على السجادة الحمراء في حفل توني أواردز 2025 Tony Awards ، بإطلالتها الأنيقة التي تجمع بين البساطة والفخامة في آن. واختارت مكياجاً ناعماً ومتوهجاً، ارتكز على تظليل الجفون بظلال وردية ناعمة، ورموش كثيفة بالماسكرا. وزينت شفاهها بأحمر شفاه بلون الأحمر الكرزي المطفأ، ما أضفى لمسة درامية ناعمة على ملامحها، وأبرز بياض بشرتها بتناسق لافت. هذا اللون الحيوي شكّل محور الإطلالة، مضيفاً طابعاً أنثوياً راقياً يليق برونق المناسبات المسرحية الرفيعة. أما تسريحة الشعر، فجاءت مشدودة بإتقان على شكل كعكة عالية وملساء، مع فرق وسطي واضح يعكس طابعاً كلاسيكياً مستوحى من نجمات السينما في الزمن الجميل. هذه التسريحة الأنيقة برزت ملامح وجهها وركزت على جمال مكياجها البسيط والمتوهّج، ما منحها حضوراً ساحراً ومتوازناً بين القوة والنعومة.

زوي دوتش بمكياج نيود وتسريحة كلاسيكية

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بدورها، خطفت النجمة زوي دوتش Zoey Deutch الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توني أواردز 2025، بإطلالة كلاسيكية مبهرة تعكس الرقيّ الهادئ والأنوثة الناضجة. تميّزت إطلالتها بلمسات مدروسة بعناية، من المكياج المتوازن إلى تسريحة شعرها اللامعة التي استحضرت نسمات هوليوود القديمة بأسلوب معاصر. اعتمدت زوي مكياجاً ناعماً يركّز على ملامح وجهها الجذابة، مع بشرة مخملية ممزوجة بإشراق طبيعي، وعينين محددتين بظلال ترابية دافئة، إلى جانب الأيلاينر الناعم على طول خط الجفون العلوية، فيما جاء أحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي ليكمّل الإطلالة برقة وهدوء متقن.

واختارت زوي تسريحة البوب الكلاسيكية المموّجة بأسلوب جانبي، ما أضفى على حضورها لمسة خالدة من الجاذبية والرقي. خصلاتها كانت مصقولة ولامعة بشكل أنيق، لتبرز تفاصيل أقراطها المتدلية وتعزز طابع الإطلالة الفاخرة بأقل مجهود.