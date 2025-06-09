بعد الولائم والحلويات.. خطوات بسيطة لخسارة الوزن بعد العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتهاء أيام عيد الأضحى، تبدأ رحلة «تأنيب الضمير» بسبب الإفراط في تناول اللحوم، والحلويات، والمشروبات الغازية خلال العزومات العائلية، وكثيرون يشعرون بثقل، وانتفاخ، وزيادة واضحة في الوزن بعد أيام من الاحتفال والجلوس الطويل، وهو أمر طبيعي بعد نمط أكل غير منتظم وغني بالسعرات، لكن لا داعي للقلق، فالعودة للوزن المثالي ممكنة بخطوات بسيطة دون حرمان أو تعب، وفي هذا السياق، تقدم الدكتورة شيماء خفاجي، استشارية التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح العملية والفعالة لمساعدتك على استعادة وزنك المثالي بعد العيد.

خطة إنقاذ الوزن بعد العيد

أوضحت الدكتورة شيماء خفاجي في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن التخلص من الوزن الزائد بعد العيد يتطلب اتباع خطة متوازنة تشمل:

العودة إلى الروتين الغذائي الصحي

تناول وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على البروتينات، الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدسمة.

زيادة النشاط البدني

ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي السريع أو السباحة، لمدة 30 دقيقة يوميًا.

الاستفادة من الأنشطة اليومية لزيادة الحركة، كاستخدام السلالم بدلاً من المصعد.

شرب كميات كافية من الماء

تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا للمساعدة في التخلص من السموم وتحسين عملية الهضم.

تقليل السكريات والحلويات

الامتناع عن تناول الحلويات والمشروبات الغازية.

استبدالها بالفواكه الطازجة أو المجففة بكميات معتدلة.

التحكم في حجم الوجبات

استخدام أطباق صغيرة لتقليل الكميات المتناولة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا للشعور بالشبع بسرعة.

النوم الجيد

الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد ليلاً، حيث أن قلة النوم قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

تجنب التوتر والضغوط النفسية

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا للمساعدة في تقليل التوتر الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعا