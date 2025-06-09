من مطبخك.. 6 مشروبات تعيد النضارة لبشرتك المرهقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعدّ البشرة مرآةً للصحة الداخلية، وتعكس بشكل مباشر مدى توازن الجسم ونقائه من السموم، ومع تزايد العوامل البيئية الضارة، والتعرض اليومي للتلوث، والإجهاد، وسوء التغذية، لم تعد العناية بالبشرة تقتصر على المستحضرات الخارجية فقط، بل أصبحت الحاجة ماسّة للاهتمام بما يدخل إلى الجسم من عناصر غذائية وسوائل، ومن هنا، تبرز أهمية المشروبات العشبية التي لا تساهم في ترطيب الجسم فحسب، بل تمتلك خصائص قوية في تنقية الجلد وتحسين نضارته، وفي السطور التالية نستعرض 6 مشروبات عشبية فعالة وتأثيراتها العميقة على البشرة.

شاي البابونج

توضح أخصائية التغذية العلاجية آلاء عبدالغني، في تصريحات لـ«الوطن» أن شاي البابونج يُعدّ من المشروبات العشبية الغنية بمضادات الأكسدة، ويمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يحتوي على مركب «الأبيجينين»، وهو من الفلافونويدات الفعّالة في محاربة الجذور الحرة، وتقليل الاحمرار والتهيج الجلدي، لا سيما للبشرة الحساسة، كما يُساهم في تهدئة الجهاز العصبي، وهو ما ينعكس إيجابًا على صفاء البشرة، إذ يُعدّ التوتر من العوامل الرئيسية المسببة لحب الشباب، وتنصح بتناول كوب من شاي البابونج مساءً قبل النوم.

الشاي الأخضر

يُعدّ غنيًا بمركبات «الكاتيشين» و«الإيبيغالوكاتيشين غالات»، وهي من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، ويساعد على تنقية الجسم من السموم، ويُعزّز صحة الكبد، مما يُساهم في تنظيف البشرة بشكل غير مباشر، كما يُقلّل من إنتاج الزهم «الدهون الجلدية»، مما يجعله فعّالًا في محاربة حب الشباب، وتوصي بتناول كوبين يوميًا، صباحًا ومساءً.

مشروب الزنجبيل بالليمون

يحتوي على مركبات «الجينجيرول» و«الشوغول»، وهي مضادة للالتهابات والبكتيريا، بينما يمدّ الليمون الجسم بجرعة قوية من فيتامين C، ويُحفّز هذا المشروب الدورة الدموية، ويعمل على طرد السموم من الدم، مما ينعكس على نضارة البشرة وإشراقها، كما يُساعد في تنظيم الهضم، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الجلد، لأن مشكلات الجهاز الهضمي كثيرًا ما تظهر على الوجه في صورة بثور أو شحوب.

شاي الكركم

الكركم معروف منذ القدم في الطب الهندي التقليدي، وتقول «عبدالغني» إنه يحتوي على مادة «الكركمين» التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والميكروبات، ويساعد على تقليل الالتهابات الجلدية المزمنة، ويُساهم في تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة، كما يُسرّع من التئام الجروح ويُجدّد الخلايا، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا، وتنصح بإضافة القليل من الفلفل الأسود لتحسين امتصاص مادة الكركمين.

شاي النعناع

وأشارت «عبدالغني» إلى أن شاي النعناع يلعب دورًا مهمًا في تقليل الإفرازات الدهنية الزائدة، لما له من تأثير منظم للهرمونات، خاصة لدى النساء، لأنه يحتوي على مركبات مهدئة ومنظفة للجهاز الهضمي، كما أنه يُوازن بين الهرمونات المسؤولة عن إفراز الدهون في الجلد، ما يُساهم في تقليل لمعان البشرة الدهنية والحد من انسداد المسام. وتوصي بشرب كوب يوميًا بعد الغداء أو العشاء.

شاي نبات القراص

من المشروبات التي قد لا تكون شائعة، لكنها فعالة للغاية، فنبات القراص غني بالحديد والمغنيسيوم، ويُساعد في تحسين الدورة الدموية وتغذية خلايا الجلد، مما يمنح البشرة نضارة ولمعانًا طبيعيًا، كما يُسهم في تقليل التهابات الجلد، ويُعزّز من قدرة الجسم على التخلص من السموم. ويمكن تناول هذا الشاي مرة واحدة يوميًا، خاصة في الصباح.

هذه المشروبات العشبية ليست بديلًا للرعاية الطبية أو مستحضرات العناية بالبشرة، لكنها تمثل دعمًا داخليًا فعّالًا يُعزّز الصحة العامة للجلد، وتُضيف خبيرة التغذية العلاجية أن الاستمرار في تناول هذه المشروبات بانتظام، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وشرب كميات كافية من الماء، هو المفتاح لبشرة نضرة وصحية، ويجب الانتباه للحساسية تجاه أي مكوّن عشبي قبل الاستخدام، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بشكل دائم.