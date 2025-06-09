مكياج عروس صيف 2025 من وحي النجمات ومدونات الموضة العرائس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 11:57 صباحاً - هل تستعدين للاحتفال بزفافك هذا الصيف وترغبين في الحصول على إطلالة عروس لافتة من فستان زفاف ومكياج وتسريحة شعر تناسب ذوقك؟ لقد أصبح بإمكانك متابعة حفلات زفاف النجمات اللواتي استقبلن فصل الصيف بزفافهن وإطلالاتهن الجذابة، التي جمعت بين النعومة والبساطة.

كثيرات من النجمات ومدونات الموضة احتفلن بزواجهن في الآونة الأخيرة، وتألقن بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر المناسبة لعروس 2025. وقد تنوع مكياج النجمات العرائس بين الترابي والزهري الناعم بلمسات مشرقة، طبقها أهم خبراء التجميل والمكياج إلى جانب تسريحات الشعر التي كانت في معظمها بسيطة، كتسريحة الكعكة مع الطرحة البيضاء على الشعر.

نرصد لكِ من "الخليج 365" مكياج عروس صيف 2025 من وحي النجمات ومدونات الموضة لتكوني جذابة ولافتة في يوم زفافك.

مكياج زهري من ستيفاني عطالله في يوم زفافها

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النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله احتفلت بزفافها على الفنان جوزيف عبود، وسط فرحة كبيرة من الأهل والأصدقاء، وكانت إطلالتها لافتة؛ حيث اختارت فستان زفافها من المصمم جورج حبيقة، واعتمدت مكياجاً زهرياً ناعماً؛ ارتكز على ظلال العيون الزهرية البراقة بنغمات ناعمة وبسيطة فوق جفن العين المتحرك، مع طبقات الماسكرا على الرموش، وحددت رسمة العين بالأيلاينر المسحوب الناعم والكحل الأسود في قلب العين، وجاء مكياج البشرة متوهجاً ومخملياً؛ ليبرز نعومة ملامحها مع البلاش الزهري المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري الناعم المحدد بالكونتور الخفيف، كذلك اختارت مع مكياج زفافها تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة، التي زيّنتها الطرحة البيضاء الطويلة مع فستان زفافها. إذا كنتِ ترغبين في مكياج زهري ناعم يوم زفافك؛ ننصحكِ بإطلالة ستيفاني عطالله.

مكياج وردي لامع من ليلى أحمد زاهر في يوم زفافها

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أما العروس ليلى أحمد زاهر، فتألقت في يوم زفافها على المنتج والفنان هشام جمال، حيث لفتت أنظار الحضور من نجوم الفن والأهل والأصدقاء بفستان زفافها، الذي اختارته من تصميم العالمي زهير مراد، واختارت مكياجها من أنامل ريهام خليفة، التي أبرزت ملامحها من خلال مكياج العروس الوردي بلمسات وردية مشرقة مدموجة مع بعض اللمسات البرونزية الناعمة، وجاء مكياجها الناعم بنغمات وردية، تم فيه تظليل العين بدرجات الزهري الفاتحة والغامقة مع بعض الظلال البرونزية عند طرف العين الخارجي وطبقات كثيفة من الماسكرا، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الوردي الخافت بلمسات لامعة. أما مكياج البشرة فجاء مصقولا ومتألقاً، حيث بدت البشرة منحوتة بشكل طبيعي، مع سيطرة النغمات الوردية عليها. في المقابل، اعتمدت ليلى أحمد زاهر تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالفرق النصفي مع الغرة المشدودة بالكامل، التي أبرزت جمال وجهها، ومنحتها إطلالة طفولية آسرة مع الطرحة البيضاء. يمكنكِ التألق بمكياج وتسريحة شعر العروس ليلى أحمد زاهر إذا كنتِ ترغبين في إطلالة ناعمة وبسيطة يوم زفافك.

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مكياج نيود ناعم من نارين بيوتي في يوم زفافها

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وتألقت صانعة المحتوى والمدونة نارين عمارة، المعروفة باسم نارين بيوتي، في يوم زفافها على رجل الأعمال رامي سامو؛ بفستان أبيض دانتيل مكشوف الكتفين، من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، وبدت ناعمة بمكياجها وتسريحة شعرها؛ حيث اعتمدت مكياج نيود ناعماً وبسيطاً؛ أبرز ملامحها الجمالية الجذابة، بظلال العيون النيود البراق فوق جفن العين العلوي، مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، ومكياج البشرة الموحد والمخملي الناعم مع لمسات ساحرة من الهايلايتر المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الغلوسي الوردي الناعم، كذلك تألقت بتسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، وجاءت الطرحة البيضاء لتغطي شعر العروس. هذه الإطلالة تناسب العروس صاحبة الذوق الفخم والبسيط.

مكياج ترابي ناعم من أمينة خليل في يوم زفافها

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وأطلّت النجمة أمينة خليل في حفل زفافها على المصور أحمد زعتر بإطلالة رومانسية حالمة تميزت بالبساطة بعيداً عن المبالغة؛ حيث اختارت فستان زفافها من دار maisonyeya، وسحرت الحضور بمكياجها الترابي الناعم، الذي ارتكز على الألوان الترابية الناعمة التي تدرجت من الفاتحة جداً إلى الأغمق، مع لمسة من الكحل البني؛ غمرت الطرف الخارجي لمنبت الجفن العلوي، مع طبقات الماسكرا الكثيفة التي عززت من حجم عينيها الصغيرتين، أما أحمر الشفاه فجاء ناعماً أيضاً باللون النيود الوردي المطفي، فيما بدت بشرتها مشرقة للغاية بطبقة خفيفة من كريم الأساس والقليل من البلاش الزهري على أعلى الخدين، كما اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة المشدودة بالكامل، مع الطرحة التي غمرت الكعكة، وانسدلت على طول الفستان. تناسب هذه الإطلالة صاحبات الذوق الرفيع الكلاسيكي لعروس 2025.

إليك تفاصيل إطلالة العروس ستيفاني عطالله الجمالية.. وهكذا تبرز جمالها

مكياج وردي من نور ستارز في يوم خطوبتها

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صانعة المحتوى نور ستارز احتفلت مؤخراً بخطوبتها على كريم الشريف بعد قصة حب جمعتهما، حيث تألقت بفستان بتصميم أميري من المصمم علاء دوبا، واستوحت خبيرة التجميل رنا عوض مكياج نور من الأجواء الرومانسيّة التي تعبق بالأزهار الورديّة داخل قاعة الاحتفال، فاستخدمت فوق الجفون ظلالاً ورديّة مع لمسة من الظلال المضيئة، ورسمت العينين بخط رفيع من الكحل المائي الأسود، قامت بتمويهه قليلاً في شكل دخاني عند زاوية العينين الخارجيّة، وحدّدت الجفن الداخلي بقلم الكحل الأبيض؛ لتوسيع النظرة وتعزيز بريقها. كذلك، صقلت الرموش بطبقات الماسكرا الكثيفة. ثمّ، نحتت ملامح الوجه باستعمال بودرة الخدود الورديّة مع لمسة هايلايتر ناعمة عند أعلى الخدّين، وغلّفت الشفتين لون وردي نضر مع كونتور من الدرجة نفسها. أمّا تسريحة شعر العروس، التي نفّذها مزيّن الشعر سام كعيكاتي، فجاءت بنمط التموّجات العريضة، ومرفوعة جزئياً من الجانبين مع فرق في الوسط.