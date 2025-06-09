سناكس صحية الوجبات الرئيسية في عيد الأضحى.. تعطي إحساسا بالشبع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتطلب أيام عيد الأضحى اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي، خاصة مع كثرة تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، وتناول الوجبات الخفيفة الصحية بين الوجبات الرئيسية، يعد حلا فعالا للحد من الشعور بالجوع دون الإفراط في السعرات الحرارية، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تؤكد دكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، أن اختيار الوجبات الخفيفة بعناية يساعد في التحكم بالشهية وتنظيم الأكل، ما ينعكس إيجابيا على صحة الجسم والوزن خلال أيام العيد.

الفاكهة الطازجة خيار مثالي

وأوضحت عبدالغني، أن تناول ثمرة واحدة من الفاكهة الطازجة مثل التفاح أو الكمثرى أو البرتقال بين الوجبات الرئيسية يمثل خيارًا صحيًا ممتازًا، وهذه الفواكه غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبات الثقيلة التي يشتهر بها عيد الأضحى، ونصحت بتجنب الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات مثل التين والعنب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التحكم بمستوى السكر في الدم أو من يحاولون المحافظة على وزنهم.

المكسرات غير المملحة بكمية محدودة

وأضافت أن تناول حفنة صغيرة "ما يعادل 5 إلى 7 حبات" من المكسرات النيئة غير المملحة، مثل اللوز أو عين الجمل أو الجوز، يعد وجبة خفيفة غنية بالبروتين والدهون الصحية التي تسهم في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين مستويات الطاقة، محذرة من الإفراط في تناول المكسرات لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا جرى تناولها بكميات كبيرة دون ضوابط.

الزبادي قليل الدسم

وأشارت إلى أن تناول كوب من الزبادي قليل الدسم، ويُفضل النوع اليوناني الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يمكن أن يكون وجبة خفيفة مغذية ومفيدة للهضم، خصوصًا بعد تناول وجبة دسمة، كما توصي بإضافة القليل من القرفة أو ملعقة صغيرة من العسل الأبيض لإضفاء نكهة مميزة، لافتة إلى أن الزبادي يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء ويساعد في تحسين عملية الهضم والامتصاص.

الخضروات الطازجة

ولفتت إلى أن تناول شرائح من الخضروات الطازجة مثل الخيار والجزر والفلفل الحلو، يوفر كمية جيدة من الألياف والماء، ما يساهم في تحفيز حركة الأمعاء والشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية، وأن الخضروات النيئة تعتبر خيارًا مثاليًا لمن يريد تجنب الأطعمة الثقيلة أو الدهنية، إذ تعمل على تهدئة المعدة والحد من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام بين الوجبات الرئيسية.

التمر مع زبدة الفول السوداني

يعتبر التمر المحشو بزبدة الفول السوداني خيارًا ذكيًا لمن يرغب في تناول وجبة خفيفة حلوة وصحية في الوقت ذاته، فهي توفر مزيجًا من السكريات الطبيعية مع الدهون الصحية والبروتين، ما يمنح الجسم طاقة مركزة، ولكن لا بد من الحذر وعدم تناول كميا كبيرة، واحدة أو اثنتان فقط كافيتان لتجنب زيادة السعرات الحرارية، خصوصًا في ظل الوجبات الدسمة خلال العيد.

الفشار المنزلي دون إضافات

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الفشار المحضر في المنزل دون إضافة الزيوت أو الملح أو الزبدة، يعد وجبة خفيفة منخفضة السعرات وغنية بالألياف، ويساعد في السيطرة على الشهية، ويعد الفشار من أفضل التسالي التي يمكن تناولها في أثناء العيد كبديل صحي للوجبات الخفيفة عالية السعرات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن.