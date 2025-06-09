فاكهة تخفِّض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار.. تناولها بانتظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحمل الفواكه في طياتها العديد من الفوائد الصحية بقدر الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، إذ يصبح كل نوع من الفاكهة علاجا لداء بعينه، أو مشكلة ما، من تحسين صحة الجلد، والشعر، وحتى خفض معدلات الكوليسترول الضارة، أو خفض نسبة ضغط الدم المرتفع وغيرها من المشكلات الصحية.

فاكهة تخفض الدم المرتفع والكوليسترول الضار

ومؤخرًا، كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن تناول فاكهة المانجو يمكن أن يُسهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار لدى النساء الأصحاء بعد انقطاع الطمث.

بحسبما نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية (Journal of the American Nutrition Association)، أوضحت الباحثة روبرتا هولت أن النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية يمررن بتغيرات أيضية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون دراسة على 24 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عامًا، يتمتعن بصحة جيدة إلى حد كبير، لكنهن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم بين 25 و40)، وطُلب من المشاركات تناول حصتين يوميًا من المانجو (330 جرامًا) لمدة أسبوعين.

وأظهرت النتائج أنه بعد ساعتين فقط من تناول المانجو، انخفاض ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركات في وضعية الاستلقاء بحوالي 6.3 ملم زئبق، كما انخفض ضغط الدم الشرياني بمقدار 2.3 ملم زئبق، وبعد مرور أسبوعين من الانتظام في تناول المانجو:

انخفض إجمالي الكوليسترول بمقدار 12.9 ملجم/ديسيلتر، كما تراجع الكوليسترول الضار (LDL) بمقدار 12.6 ملجم/ديسيلتر.

ويؤكد العلماء أن الفواكه الطازجة مثل المانجو، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

طبيب يكشف فوائد تناول المانجو

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن المانجو تُعد من الفواكه الجيدة التي يحتوي كل 100 جرام منها على 60 سعرا حراريا فقط، كما إنها لا ترفع الإنسولين بسرعة، معددًا فوائدها..

المانجو منخفضة في السعرات

قليلة الأملاح

لا تحبس المياه

آمنة ومناسبة للريجيم إذا كانت ضمن احتياجاتك اليومية من السعرات

المانجو غنية بـ:

فيتامين C

البوتاسيوم

الألياف

ناصحًا بتناول ثمرة واحدة يوميًا ضمن السعرات الحرارية.