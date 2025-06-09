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الامارات | وفاة 15 طالبا جراء حادث سير في ماليزيا

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كوالالمبور ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | وفاة 15 طالبا جراء حادث سير في ماليزيا 1/2
  • الامارات | وفاة 15 طالبا جراء حادث سير في ماليزيا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  لقي 15 طالبا على الأقل حتفهم في ماليزيا، جراء اصطدام حافلة تقل طلبة بمركبة متعددة الأغراض على طول طريق الشرق-الغرب السريع في ولاية بيراك في وقت مبكر من اليوم، بحسب ما أفادت به السلطات الماليزية.

وقال الدفاع المدني الماليزي، في بيان له، إن التصادم، شمل 48 فردا، وتوفي 13 منهم في مكان الحادث، فيما تم الإبلاغ عن وفاة ضحيتين أخريين في وقت لاحق في المستشفى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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