الامارات | السكر للرضع.. يضعف الذوق الغذائي ويهدد صحتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مختصون في طب الأطفال والتغذية من مخاطر إدخال السكر إلى النظام الغذائي للرضّع في وقت مبكر.

وشدد المختصون على أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية تطال النمو الصحي والسلوك الغذائي المستقبلي للطفل.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن أستا غروفر، مستشارة الرضاعة الطبيعية في مستشفى فورتيس – نيودلهي، قولها إن التعرّض المبكر للسكريات يرسّخ تفضيلات غذائية غير صحية، ويزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، وتسوس الأسنان، واضطرابات التمثيل الغذائي في مراحل لاحقة من الحياة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة أكانكشا باريخ، استشارية الغدد الصماء للأطفال في مستشفى كوكيلابين – مومباي، أن الأكاديمية الهندية لطب الأطفال توصي بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، تليها مرحلة الفطام التدريجي على الأطعمة الصلبة دون أي إضافة للسكر حتى سن 12 شهراً.

ونبّهت باريخ إلى أن استهلاك عصائر الفاكهة في سن مبكرة قد يسبب اضطرابات هضمية تشمل الإسهال، الانتفاخ وآلام البطن، إضافة إلى خطر الإصابة بنقص في العناصر الغذائية الأساسية رغم اكتساب الطفل وزناً زائداً، بسبب انخفاض الجودة التغذوية للنظام الغذائي المعتمد على السكريات الحرة.

في السياق ذاته، شدّدت الدكتورة نيما شارما، رئيسة قسم النساء والتوليد في مستشفى فورتيس، على أن إدخال السكر قبل الأوان يُعزز مقاومة الإنسولين ويزيد من خطر تسوس الأسنان والاختلالات الغذائية، فضلاً عن تأثيره المحتمل على صحة القلب مستقبلاً.