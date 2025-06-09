الامارات | انتبه ! محادثاتك مع "شات جي بي تي" محفوظة حتى لو حذفتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" هذا الأسبوع أن مستخدمي الحسابات المجانية سيتمكنون الآن من الوصول إلى ميزة الذاكرة في روبوت الدردشة شات جي بي تي، والتي تمكنه من تذكر محادثات المستخدم السابقة للإجابة بشكل أفضل على استفساراته المستقبلية.

وبعد حكم قضائي جديد، أُمرت "OpenAI" بالاحتفاظ بكل المحادثات لجميع المستخدمين، حتى التي تم حذفها.

وجاء القرار القضائي نتيجة دعاوى رفعتها مؤسسات إخبارية ضد "OpenAI"، منها صحيفة نيويورك تايمز، بحسب تقرير لموقع "Mashable" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي حكم صدر في 13 مايو 2025، أمرت قاضية الصلح الأميركية أونا تي. وانغ شركة "OpenAI" بـ "حفظ وفصل جميع بيانات سجل المخرجات التي من الممكن حذفها في المستقبل بشكل مستمر بدءًا من الآن وحتى صدور أمر آخر من المحكمة".

وعلى الرغم من صدور الحكم قبل أسابيع، لم يظهر إلى العلن إلا مؤخرًا بعدما بدأت "OpenAI" إجراءات الطعن على القرار.

وفي حال تم تطبيق قرار القاضية، فسيتعين على مستخدمي "شات جي بي تي" افتراض أن جميع محادثاتهم مع روبوت الدردشة يتم حفاظها الآن، مما يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالخصوصية لملايين الأشخاص.