الامارات | بسبب جزارين هواة ولحّامين بلا خبرة .. 14 ألف مصاب في تركيا خلال ذبح الأضاحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهدٍ يتكرّر كل عام، استقبلت مستشفيات تركيا آلاف المصابين في أول أيام عيد الأضحى، نتيجة حوادث وقعت أثناء ذبح الأضاحي. وبلغ عدد المصابين هذا العام 14,372 شخصاً، بحسب ما أعلنه وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو.

وقال الوزير عبر منصة "إكس" إن الإصابات توزّعت على مختلف المدن، وسُجِّلت أعلى الأرقام في العاصمة أنقرة بـ 1,049 إصابة، تلتها إسطنبول بـ 753 إصابة، ثم قونية بـ 655، وغازي عنتاب بـ 634، ومانيسا بـ 572.

وأوضح مميش أوغلو أن هذه الحوادث كان يمكن تفاديها بسهولة لو تمت عمليات الذبح على أيدي مختصّين، داعياً إلى ضرورة الاعتماد على محترفين مدرّبين في هذه المناسبة السنوية. ويُشير اختصاصيون إلى أن ظاهرة الاعتماد على جزارين مبتدئين أو هواة ولحامين دون أي خبرة في ذبح الأضاحي، خاصة في الأماكن العامة أو داخل المنازل، ترفع من نسب الإصابات بشكل ملحوظ، وتتنوّع بين جراح قطعية، ونزيف، وكسور ناتجة عن سقوط أو استخدام أدوات حادة بطريقة خاطئة.