الامارات | أردني يعرض شراء سيارة ترامب التسلا الحمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض مواطن أردني شراء سيارة ترامب التسلا الحمراء نوع S-Type، وقام بمخاطبة الرئيس الأمريكي مباشرة عبر بوابة الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وفي حال تمت الموافقة على عملية البيع سيتم شحن السيارة الى الأردن، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم تسجيلها وترخيصها حسب الأصول.

يذكر بأن السيارة موجودة الآن عند بوابة البيت الأبيض، وتم شراؤها من قبل الرئيس الأمريكي ترامب قبل حوالي الثلاثة أشهر في خطوة وصفت في حينه بالترويج لصناعات حليفه أيلون ماسك، مالك العلامة التجارية لسيارات تسلا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تداولت تقارير حول ما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيارة تيسلا التي اشتراها في مارس الماضي، بعد اندلاع الخلاف مع رجل الأعمال إيلون ماسك.

ونقلت قناة "إيه بي سي" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله: "ترامب يدرس إما التبرع بها أو بيع سيارة تيسلا الحمراء التي اشتراها لدعم ماسك".

وكان ترامب قد كشف في مارس الماضي عن قيامه بشراء سيارة تيسلا - موديل إس حمراء، حيث عرض ماسك على الرئيس الأمريكي حينها كافة موديلات شركته.

واشتعل الخلاف بين الطرفين يوم الخميس بعد انتقاد ماسك لمشروع الميزانية الذي اقترحه ترامب ووصفه بأنه "إجراء مقزز"، ودعا رجل الأعمال إلى "إسقاط مشروع القانون"، ليرد عليه ترامب بالتعبير عن خيبة أمله منه قائلا إنه "قدم له الكثير"، قبل أن تأخذ الأمور منحى آخر، حيث قال ماسك أنه هو من ساعد ترامب على الفوز بالرئاسة وأن الجمهوريين حصلوا بفضله على الأغلبية في مجلسي الكونغرس.

وأدت هذه المشادة إلى هبوط حاد في أسهم شركة تيسلا بنسبة 14% خلال تداولات يوم الخميس، قبل أن تعاود الارتفاع بنحو 5% في افتتاح تعاملات يوم الجمعة مستردة بذلك ثلث خسائرها.