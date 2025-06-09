الامارات | امرأة تجد مئات آلاف الدولارات في صندوق قمامة والشرطة تحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

في واقعة غريبة نقلتها وسائل الإعلام في تايلاند، عثرت سيدة على صندوق بلاستيكي رمادي في مكب نفايات بمجمع سكني في ضواحي بانكوك، لتفاجأ بأنه يحتوي على أكثر من 12 مليون بات تايلاندي (ما يعادل 366 ألف دولار أمريكي)

وقالت الشرطة إن السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، كانت تهم بالتخلص من القمامة في الطابق الرابع من المبنى السكني في منطقة "موانغ ثونغ ثاني"، عندما لاحظت الصندوق بجوار حاوية النفايات، مما أثار فضولها لتكتشف بعد فتحه أكواماً من الأوراق النقدية من فئة 1000 بات، مرتبة في رزم تحمل شريطاً أخضر لبنك "كاسيكورنبانك".

وقال موقع "إيكسامينر" أن بعض الأوراق النقدية كانت تحمل أختاماً بنكية تعود إلى عام 2020، كما عُثر داخل الصندوق على وثائق تحمل اسم "السيد ثاويوات" مرتبطة بالهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات (NBTC)، مما أثار تساؤلات حول مصدر الأموال.

ولكن في اليوم التالي تقدم رجل إلى مركز شرطة "باك كريت" للمطالبة بالأموال، مدعياً أنه وضع الصندوق خارج شقته بعد تعرضها لأضرار بسبب فيضان، لكن الشرطة لم تؤكد صحة ادعائه بعد.

وأوضح العقيد "أبيساك تشوتيكاساثيان"، مفتش شرطة المنطقة، أن الأموال محفوظة في مكان آمن ريثما تنتهي التحقيقات، التي تشمل فحص البصمات وتحليل السجلات المصرفية بالتعاون مع بنك "كاسيكورن".

وبحسب القانون التايلاندي، يحق لمن يعثر على ممتلكات مفقودة الحصول على نسبة منها كمكافأة تصل في حالة هذه السيدة إلى 600 ألف بات (18 ألف دولار) إذا لم يطالب بها أحد خلال عام، بشرط أن تكون الأموال ذات مصدر مشروع، وأشادت الشرطة بتصرف السيدة التي أبلغت عن الاكتشاف فوراً، محذرة من أن الاحتفاظ بمثل هذه الأموال دون إبلاغ السلطات يعرض الشخص لاتهامات جنائية.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في تايلاند، خاصة مع وجود وثائق حكومية داخل الصندوق، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت الأموال مرتبطة بقضايا فساد أو تهرب ضريبي.

وتواصل الشرطة تحرياتها، بينما ينتظر الرجل المدعي نتائج الفحوصات لتأكيد ملكيته للأموال، والتي لا يزال السؤال حول وجودها في حوزته داخل الشقة دون إجابة.