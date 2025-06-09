تسجيل 79 حالة إصابة.. انتشار بكتيريا تهدد الحياة في أمريكا بسبب بيض المزارع

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبح عام 2025، عام الأمراض والأوبئة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فبين اليوم والآخر تعلن السلطات عن تفشي بعض الأمراض والفيروسات المهددة لحياة المواطنين، خاصة مع التوقف عن تلقي اللقاحات، والتطعيمات، كان آخرها انتشار الحصبة، ومتحوروات كورونا الجديدة، قبل أن تعلن السلطات الصحية الفيدرالية في الولايات المتحدة مؤخرًا عن رصد تفشٍ جديد لبكتيريا السالمونيلا، أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص في عدد من الولايات الأمريكية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإنه تم تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة بسلالة السالمونيلا المرتبطة بهذه المنتجات، توزعت على ولايات: أريزونا، كاليفورنيا، ألينوي، إنديانا، نبراسكا، نيومكسيكو، نيفادا، واشنطن، ووايومنغ، وقد استدعت شدة الأعراض نقل 21 مصابًا إلى المستشفى.

البيض البني والمزارع سبب الانتشار

ومن جانبها أكدت شركة «أوجاست إيج كامباني»، أنها قامت بسحب طوعي لكميات من البيض البني العضوي وبيض المزارع المفتوحة، والتي جرى توزيعها بين شهري فبراير ومايو الماضيين، وذلك بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

ما هي السالمونيلا؟

وداء السلمونيلا مرض تسببه جراثيم السلمونيلة، ويتميز عادة بألم حاد للحمى والألم البطني، وهي جراثيم قوية توجد في كل مكان ويمكنها البقاء على قيد الحياة عدة أسابيع في بيئة جافة وعدة أشهر في الماء، إذ تنتقل عادة من الأغذية والماء الملوث، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بالسالمونيلا

تشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا، الآتي:

الإسهال

الحمى، القيء

وتشنجات البطن

الجفاف.

عادةً ما تستمر الأعراض لمدة أسبوع تقريبًا.

الفئات الأكثر تعرضا للمضاعفات الخطيرة؟

تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة لدى هذه الفئات:

الأطفال الصغار

كبار السن

الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

متى تهدد السالمونيلا الحياة؟

عادًة ما تكون أعراض داء السلمونيلات خفيفة نسبياً ويتعافى المرضى دون الحصول على علاج معين في معظم الحالات، لكن مع ذلك، يمكن للتجفاف المرافق للمرض أن يصبح وخيماً ومهدداً للحياة في بعض الحالات وخصوصاً لدى المرضى الأطفال والمسنين.

طرق الوقاية من السالمونيلا

تأكد من طهي الطعام جيدًا والاحتفاظ به ساخنًا عند تقديمه.

تجنب استهلاك الحليب الخام أو أي منتجات مصنوعة منه، واشرب فقط الحليب المبستر أو المغلي.

لا تتناول الثلج إلا إذا كنت متأكدًا من أنه مصنوع من مياه صالحة للشرب.

في حال الشك في سلامة مياه الشرب، يمكن تطهيرها باستخدام مواد مطهرة موثوقة في الصيدليات.

اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر باستخدام الصابون، خاصة بعد مخالطة الحيوانات الأليفة أو حيوانات المزرعة، وبعد استخدام المرحاض.

نظف الفاكهة والخضروات بعناية.