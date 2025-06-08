ماذا يحدث لجسمك بعد أكل اللحمة بكثرة في العيد؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تكتمل الفرحة في عيد الأضحى لدى الكثيرين بتناول أطباق اللحوم الشهية، مثل الفتة والمشويات والكبدة واللحم المسلوق، إذ تتجمع الأسر المصرية دائمًا في العيد، وتمتلئ الموائد بأصناف المأكولات المتنوعة، ولكن هناك مخاطر صحية كثيرة قد يتعرض لها الشخص عند الإفراط في تناول اللحوم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ندى عبدالعال، استشاري التغذية العلاجية، إنّ التأثيرات الفعلية التي يتعرض لها جسم الإنسان نتيجة تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام العيد، قد تكون خطيرة.

عسر هضم وانتفاخ وتقلصات

وأوضحت أن الإفراط في تناول اللحوم، خصوصًا تلك الغنية بالدهون، يؤدي إلى إجهاد المعدة وصعوبة الهضم، إذ تستغرق اللحوم وقتًا أطول للهضم مقارنة بالأطعمة الأخرى ما يسبب شعورًا بالامتلاء، وثقلًا في المعدة وغازات مزعجة.

وتابعت في حديثها لـ"الوطن"، أن الجهاز الهضمي يفرز إنزيمات خاصة لهضم البروتين، لكن عند وجود كميات كبيرة من اللحوم، لا يتمكن الجسم من التعامل معها بكفاءة، ما يؤدي إلى تخمر بقايا الطعام في الأمعاء وحدوث الانتفاخ.

ارتفاع مفاجئ في الكوليسترول والدهون الثلاثية

من أخطر ما يحدث بعد الإفراط في أكل اللحوم، هو الارتفاع السريع في نسبة الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، خاصة إذا كانت اللحوم مطهية باستخدام السمن البلدي أو الزبدة، مشيرة إلى أن كل 100 جرام من لحم الضأن تحتوي على نحو 90 ملليجرام من الكوليسترول، ما يجعل من السهل تجاوز الحد اليومي المسموح به دون أن يدري الشخص، وبالتالي، زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

خلل في الكلى وارتفاع حمض اليوريك

تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يؤدي إلى عبء إضافي على الكليتين، إذ تقول عبدالعال، إنّ الكلى تضطر للعمل بكثافة لتصفية الفضلات الناتجة عن هضم البروتين، مثل حمض اليوريك، ما قد يؤدي إلى تراكمه في الدم وظهور أعراض مرض النقرس، خاصة لدى من لديهم استعداد وراثي.

وأضافت أن من يعانون من مشاكل في الكلى أو لديهم تاريخ مع ارتفاع حمض اليوريك، عليهم تقليل كميات اللحوم بشكل صارم خلال العيد.

زيادة الوزن خلال أيام قليلة

اللحم، خصوصًا المضاف إليه الدهون أو المُحضر بطرق غير صحية مثل القلي، يحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا، والإفراط في تناوله مع قلة النشاط البدني خلال العيد، يؤدي إلى زيادة الوزن سريعًا: "العيد ليس وقتًا مثاليًا لاتباع حمية قاسية، لكنه أيضًا ليس مبررًا لتناول الطعام بلا حدود"، مشيرة إلى أن كيلو اللحم قد يضيف للجسم أكثر من 2000 سعرة حرارية، دون حساب النشويات والدهون المرافقة له.

اضطرابات في مستوى السكر لدى مرضى السكري

وأكدت أنّ من ضمن الآثار غير المتوقعة لتناول اللحوم بكثرة، هو التأثير على توازن السكر في الدم، إذ إن البروتين الزائد قد يسبب مقاومة للأنسولين، خاصة إذا ترافق مع أطعمة دسمة أو وجبات تحتوي على كميات كبيرة من النشويات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر، وحذرت مرضى السكري من تناول كميات كبيرة من الكبد أو الكلاوي، لأنها تحتوي على مركبات تؤثر على الكبد وتزيد من صعوبة ضبط معدلات السكر في الجسم.

تدهور صحة الكبد والقولون

ولفتت إلى أن الكبد يتحمل عبء معالجة البروتينات والدهون، وبالتالي فإن الإفراط في اللحوم يزيد الضغط عليه، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد الدهني أو التهابات الكبد المزمنة يجب أن يتناولوا اللحوم بحذر شديد، كما أن القولون يتأثر بكميات اللحوم الزائدة التي تسبب تباطؤ حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى الإمساك وتراكم السموم، وبالتالي تهيج القولون العصبي.

التأثير على النوم والمزاج

تناول وجبات غنية بالبروتين والدهون في الليل، خاصة قبل النوم، يؤثر على نوعية النوم بشكل كبير، إذ إن العديد من الأشخاص يشتكون من الأرق أو النوم المتقطع خلال العيد، وغالبًا ما يكون السبب هو امتلاء المعدة وصعوبة الهضم، كما أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى علاقة بين استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء وتغير المزاج وزيادة التوتر، بسبب التفاعل بين الجهاز الهضمي والدماغ ما يُعرف بـ"محور الأمعاء–الدماغ".

ضعف المناعة على المدى البعيد

وعلى الرغم من أن اللحوم تحتوي على عناصر مهمة لبناء الجسم، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون تناول خضروات وفواكه، يؤدي إلى نقص في الفيتامينات، خصوصًا فيتامين C والألياف، ما يُضعف جهاز المناعة بمرور الوقت.

وشددت استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة التوازن الغذائي، مؤكدة أن التنوع في مصادر الطعام خلال العيد، بين البروتين والنشويات والخضروات، هو السبيل للحفاظ على صحة الجسم دون حرمان أو أضرار.