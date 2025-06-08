أسباب وأعراض الإصابة بانسداد القولون.. أبرزها انتفاخ البطن والإرهاق المستمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالانتفاخ وامتلاء المعدة، فقدان الشهية، الإمساك، أعراض شائعة يشعر بها الكثيرون خاصة عند وجود غازات بالبطن أو اتباع نظام غذائي غير صحي، لكن في بعض الأحيان، قد تشير الأعراض السابقة إلى انسداد القولون، وهي حالة يحدث فيها انسداد في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، ويمكن أن يكون لأسباب متعددة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذا يجب الحذر وتغيير النظام الغذائي بآخر صحي يحتوي على خضروات وفاكهة، والذهاب إلى الطبيب لمعرفة العلاج المناسب.

ما هو انسداد القولون؟

يشير مصطلح انسداد الأمعاء أو القولون إلى وجود انسداد في الأمعاء، وتشمل الأسباب الشائعة:

التواء الأمعاء

الفتق

الالتهابات والأورام

الالتصاقات أو الندوب الناتجة عن الجراحة

وبحسب الموقع الطبي العالمي «medicalnewstoday»، يؤدي الانسداد إلى تراكم الطعام والأحماض المعدية والغازات والسوائل، ما يزيد الضغط داخل الأمعاء وقد يؤدي إلى تمزق أو انفجار، وفي حال حدوث ذلك، قد تنتقل محتويات الأمعاء إلى تجويف البطن، مسببة انتشار البكتيريا.

وتختلف شدة انسداد الأمعاء، فقد يكون جزئيًا أو كليًا، ومعظم الحالات تتطلب علاجًا، فيمكن لبعض الحالات الخفيفة أن تتحسن بالأدوية و«راحة الأمعاء»، ولكن نحو 20% من الحالات قد تحتاج إلى تدخل جراحي، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي الانسداد غير المعالج إلى تمزق الأمعاء.

أنواع انسداد الأمعاء

الانسداد الكامل:

يمنع مرور الطعام والسوائل والغازات بالكامل، وقد يصعب على الشخص التبرز أو إخراج الغازات.

الانسداد الجزئي:

يعيق مرور المواد جزئيًا فقط، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم، ويسبب انتفاخًا، إسهالًا، أو انزعاجًا.

الانسداد الكاذب:

حالة نادرة تُشبه أعراض الانسداد الفعلي ولكن دون وجود انسداد حقيقي، وغالبًا ما تنتج عن مشاكل في العضلات أو الأعصاب المسؤولة عن حركة الأمعاء.

أعراض انسداد الأمعاء

الغثيان والقيء

الإسهال

الانتفاخ

الإمساك

التقلصات المعوية

فقدان الشهية

عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغاز

تألم شديد

تورم وانتفاخ البطن

القيء والإسهال

ومن الأعراض الأخرى، الحمى، فإذا ظهرت يكون ذلك مؤشرًا على وجود عدوى ويجب مراجعة الطبيب فورًا.

عوامل الخطر:

ويسبب انسداد القولون عدة مشكلات ترتبط ببعض عوامل الخطر، وفقًا لموقعي «healthline» و«webmd»، على النحو التالي:

الالتصاقات الناتجة عن جراحات سابقة في البطن أو الحوض. التواء الأمعاء (اللفافة) الفتق انغلاف الأمعاء (دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر) حصى المرارة (نادر) أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون مشاكل في حركة الأمعاء الندوب الجراحية داء السكري اختلال الأملاح قصور الغدة الدرقية مرض هيرشسبرونغ اضطرابات الأعصاب والعضلات (مثل مرض باركنسون) العدوى الشديدة السرطان، خاصةً في البطن العلاج الإشعاعي

فئات أكثر عرضة للإصابة بانسداد القولون

حديثو الولادة:

قد يكون الانسداد نتيجة تشوه خلقي أو انغلاف الأمعاء، وهي حالة شائعة عند الأطفال دون سن عامين.

كبار السن:

الانسداد أكثر شيوعًا، خاصة نتيجة أورام خبيثة، وغالبًا ما يُعدّ حالة طارئة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

عند الشعور بألم شديد في البطن أو ظهور أعراض انسداد، يجب الاتصال بالطبيب فورًا.

تشخيص انسداد الأمعاء

يبدأ التشخيص عادة بفحص جسدي، إذ يمكن للطبيب أن يشعر بكتلة صلبة في البطن، كما يستمع إلى أصوات الأمعاء باستخدام السماعة الطبية، وقد يطلب اختبارات إضافية، مثل:

تحاليل دم تنظير داخلي الأشعة المقطعية (CT) الأشعة السينية حقنة تباينية عبر الشرج (contrast enema)

علاج انسداد الأمعاء

يعتمد العلاج على السبب وشدة الانسداد، وتشمل الخيارات:

الأدوية:

مثل الملينات أو مسكنات الألم أو مضادات القيء.

المراقبة:

في حالات الانسداد الجزئي، قد يتم الاكتفاء بالمراقبة وتقليل الطعام والشراب، مع إعطاء سوائل عبر الوريد.

أنبوب أنفي معدي:

لإزالة الغازات والسوائل وتخفيف الضغط.

الجراحة:

لإزالة الجزء المسدود أو التالف.

مضاعفات انسداد الأمعاء

الجفاف

موت أنسجة الأمعاء

خراج داخل البطن

فشل كلوي

تمزق الأمعاء

اختناق رئوي

تسمم الدم (الإنتان)

وقد يُسبب التدخل الجراحي، مضاعفات مثل:

التصاقات جديدة

شلل الأمعاء

تلف الأعصاب

متلازمة الأمعاء القصيرة

فتح الجرح مجددًا

وفي أسوأ المضاعفات، قد يؤدي إلى فشل في أعضاء متعددة ثم الوفاة، لذا يُعد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية.

الوقاية من انسداد القولون

يمكن تقليل خطر الإصابة بالانسداد، من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة:

شرب كميات كافية من الماء

ممارسة التمارين بانتظام

مضغ الطعام جيدًا

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم

بالنسبة للأشخاص المعرضين للانسداد، قد يوصي الطبيب بتقليل تناول الألياف لتقليل كمية البراز

أفضل الأطعمة للوقاية من انسداد القولون

- الخوخ والكمثرى المعلبة، الشمام، التفاح المقشر والمنزوع القلب، عصير الفواكه عدا عصير البرتقال.

- البطاطا بدون قشر، الكوسا، الجزر، الشمندر، البروتين

- جميع أنواع اللحوم والأسماك، البيض، الألبان الحليب، الجبن، الزبادي بدون قطع فواكه