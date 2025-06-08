دخول مفاجىء للعناية المركزة.. زوجة الفنان صبري عبدالمنعم تكشف تطورات حالته الصحية: «أرجوكم ادعوله» (خاص)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تدهورت الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم فى الساعات الماضية، بعد استقرارها بحسب تصريحاته السابقة لـ«الوطن»، والطبيب المعالج له الدكتور جمال شعبان، إذ يجري علاجه في أحد المستشفيات الخاصة برعاية القلب.

أسباب دخول صبري عبدالمنعم العناية المركزة

وأوضحت زوجة الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالته الصحية تدهورت فى الساعات الماضية، وجرى دخوله العناية المركزة مرة أخرى، قائلة: «تعرض لمضاعفات بسبب وجود مياه على الرئة.. أرجوكم ادعو له».

مرض صبري عبدالمنعم

خضع الفنان صبري عبدالمنعم في الأيام الماضية، لعملية تركيب 3 دعامات في القلب، إذ كان يعاني من زيادة فى كهرباء القلب، إلي جانب تعرضه للإغماء أكثر من مرة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى احتجازه في العناية المركزة.