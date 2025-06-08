صيحات مكياج ناعم لعيد الأضحى 2025.. اعتمديه بأسلوب مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 11:49 صباحاً - مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تبدأ أغلب السيدات والشابات في البحث عن صيحات مكياج تليق بجمالهن والإطلالات التي سيخترنها في يوم العيد، وقد يليق بكِ الاحتفال بعيد الأضحى بصيحات مكياج ناعم إذا كنتِ من محبات هذا الأسلوب، وهنا لا يمكننا إلا أن ننصحك بطريقة مدونات الموضة لتحصلي على مكياج ناعم وبسيط بلمسات جذابة في عيد الأضحى.

ويعتمد المكياج الناعم الذي تتألق به مدونات الموضة على ظلال العيون الزهرية والترابية في غالبيتها بلمسات خفيفة وناعمة، إلى جانب مكياج البشرة الذي يأتي موحداً ومناسباً للون البشرة وألوان أحمر الشفاه الزهرية والنيود التي تتراوح بين المات والغلوسي.

فإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج ناعم لعيد الأضحى 2025، ننصحك بأسلوب مدونات الموضة من خلال هذه الصور.

مكياج نيود ناعم من وحي لما العقيل

View this post on Instagram A post shared by Lama Alakeel لما العقيل (@lama.alakeel)

تألقي في عيد الأضحى 2025 بمكياج ناعم على طريقة مدونة الموضة والجمال لما العقيل التي اعتمدت في إحدى جلسات التصوير صيحة المكياج النيود الخافت الذي ارتكز على ظلال العيون النيود فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وجاء مكياج بشرتها مخملياً ومناسباً على لون بشرتها الحنطية مع البلاش الترابي الخفيف والناعم على أعلى الخدين، وأحمر الشفاه النيود الغلوسي الذي يعمل على إبراز شكل الشفتين وزيادة حجمهما.

مكياج زهري ناعم على طريقة نهى نبيل

https://www.instagram.com/p/DEz_96Hsg5w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEz_96Hsg5w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEz_96Hsg5w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن صيحات المكياج الناعمة التي يمكنك التألق بها في عيد الأضحى 2025 المكياج الزهري الناعم على طريقة مدونة الموضة والجمال نهى نبيل التي اعتمدت هذه الصيحة في إحدى المناسبات، حيث طبقت ظلال العيون الزهرية الناعمة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب وطبقات الماسكرا على الرموش، كذلك اعتمدت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء جنباً إلى جنب مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي.

تابعي أيضاً صيحات مكياج ناعمة لربيع 2025 على طريقة مدونات الموضة بألوان وأساليب عصرية

مكياج باستيل بلمسات مشرقة من يارا النملة

https://www.instagram.com/p/DJhSEKeNDCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJhSEKeNDCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJhSEKeNDCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وإذا كنتِ ممن يفضلن الألوان الخافتة بدرجات الباستيل في مكياج لعيد الأضحى، لا تترددي في اختيار أسلوب مدونة الموضة والجمال يارا النملة التي اختارت المكياج الباستيل بلمسات مشرقة وبراقة ناعمة ارتكزت على الظلال الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الناعم والطبيعي مع البلاش الخفيف على تفاحة الخدين والغلوس الوردي الخافت على الشفاه.

مكياج ناعم بالأيلاينر المجنح من وحي نجود الرميحي

https://www.instagram.com/p/DAf3ZCNM162/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAf3ZCNM162/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAf3ZCNM162/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وعلى طريقة مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي، تألقي في عيد الأضحى بمكياج ناعم يرتكز على صيحة الأيلاينر العريض المجنح مع الظلال الزهرية المات فوق جفن العين المتحرك وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك يمكنك تطبيق الفاونديشن المخملي بنغمات ناعمة مع البلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات.

مكياج بنفسجي ناعم على طريقة سوسن القاضي

https://www.instagram.com/p/C3viYckqAi2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3viYckqAi2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3viYckqAi2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما إذا كنتِ تُفضلين الألوان البنفسجية الناعمة في عيد الأضحى، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي التي تألقت بصيحة المكياج البنفسجي الناعم، وقد ارتكز على الظلال البنفسجية فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الناعم المصقول بالبلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتور.

شاهدي بالصور.. صيحات مكياج تألقت بها مدونات الموضة خلال شهر رمضان 2025

مكياج ترابي ناعم على غرار العنود بدر

https://www.instagram.com/p/DJ_7pOVJdIc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_7pOVJdIc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_7pOVJdIc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي حال كنتِ من محبات الألوان الترابية في عيد الأضحى، يمكنك التألق بمكياج ترابي ناعم بلمسات فخمة على طريقة مدونة الموضة والجمال العنود بدر التي اعتمدت هذه الصيحة من خلال ظلال العيون الترابية فوق جفن العين العلوي والسفلي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة المخملي المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي المحدد بالكونتور البني.