رحيل مفاجئ للموسيقي نوار البحيري صاحب أغاني فهد البطل وحكيم باشا.. موعد ومكان صلاة الجنازة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد الوسط الفني حالة من الصدمة عقب الرحيل المفاجئ للموسيقي نوار البحيري صاحب أغنيات مسلسلي فهد البطل وحكيم باشا، ضمن دراما رمضان 2025.

وأعلنت عائلة الموسيقي نوار البحيري، وفات، مساء أمس، وحددت موعد ومكان صلاة الجنازة في ثالث أيام عيد الأضحى 2025، وجاء إعلان الرحيل المفاجئ للموسيقي الشاب بمثابة صدمة للوسط الفني.

نجوم الفن ينعون الموسيقي نوار البحيري

سارع عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني إلى رثاء الموسيقي الراحل، وكان في مقدمتهم وكيل نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، والفنان أحمد العيسوي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقين، والفنانة هدي، والملحن حسن دنيا، والفنان شيكو، والفنان حسين زكريا، والفنان أحمد عادل، وغيرهم.

موعد ومكان صلاة جنازة الموسيقي نوار البحيري

أعلنت عائلة الموزع الموسيقي نوار البحيري موعد ومكان صلاة الجنازة، إذ تقام في مسجد سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد صلاة الظهر اليوم، بينما سيكون العزاء في نفس المنطقة مساء اليوم.

أشهر أعمال الموسيقي نوار البحيري

اشتهر الموزع الموسيقي نوار البحيري بتعاونه مع عدد من نجوم الفن، وتولى مؤخراً توزيع أغنية «سد يا ماما سد» للمطربة أمينة، كما أشرف على توزيع أغاني مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ومسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان.