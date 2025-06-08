مشروبات ضرورية بعد أكلات العيد الدسمة.. «تخلصك من عسر الهضم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتزين الموائد المصرية في عيد الأضحى، بأصناف متنوعة من اللحوم والأكلات الدسمة، ما يضع الجهاز الهضمي أمام تحديات كبيرة، ويلجأ البعض إلى مشروبات طبيعية مثل النعناع، الزنجبيل، واليانسون لتخفيف حدة الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، وتبرز أهمية هذه المشروبات في قدرتها على تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالثقل، والمساهمة في التخلص من السموم الناتجة عن تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون، وتؤكد الدراسات أن الاعتماد على مشروبات صحية بعد الأكلات الدسمة يمكن أن يقلل من مشاكل الهضم ويعزز الشعور بالراحة بعد الوجبات الكبيرة.

مشروبات صحية تساعد على الهضم بعد الأكلات الدسمة

وأوضحت الدكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تناول مشروبات صحية بعد الأكلات الدسمة أمر ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ونصحت بضرورة شرب الزنجبيل الدافئ بعد الوجبات، إذ يعمل على تنشيط حركة الأمعاء وتقليل التقلصات، كما أشارت إلى أن النعناع من أفضل المشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات، وأكدت أن تناول كوب من اليانسون أو الشمر بعد الأكل يساهم في تقليل الانتفاخ ويمنح إحساسًا بالراحة.

أهمية المشروبات الصحية بعد الأكلات الدسمة

تساعد المشروبات الصحية في تعزيز عملية الهضم بعد تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالدهون، وتعمل هذه المشروبات على تقليل الشعور بالامتلاء، وتخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ، كما تساهم في تعزيز إفراز العصارات الهضمية، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وينصح الخبراء بتناول المشروبات الدافئة بعد الأكل مباشرة، مع تجنب المشروبات الغازية التي قد تزيد من مشكلات المعدة.

نصائح للمساعدة على الهضم في العيد

- الحرص على تناول كميات معتدلة من اللحوم وتجنب الإفراط.

- اختيار المشروبات الطبيعية مثل النعناع، الزنجبيل، واليانسون بعد الوجبات.

- ممارسة المشي الخفيف بعد الأكل لتحفيز الهضم تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية.