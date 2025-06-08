الامارات | خبراء ينصحون: التغذية الصحية مفتاح النجاح في الامتحانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بداية انطلاق موسم الامتحانات في المدارس والجامعات، شدد خبراء التغذية والصحة العامة على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتحسين أداء الطلبة الذهني وتقليل التوتر والضغط النفسي.

وأوضح الخبراء، استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية ودراسات علمية حديثة، أن وجبة الإفطار تُعدّ حجر الأساس في يوم الطالب، حيث يجب أن تضم مصادر غنية بالبروتين مثل البيض أو اللبن، إلى جانب الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة، لتوفير طاقة مستدامة وتحفيز وظائف الدماغ.

وأكدت الدراسات أن شرب كميات كافية من الماء – بمعدل 8 إلى 10 أكواب يومياً – يساهم في الحفاظ على التركيز الذهني، وحذرت من الاعتماد المفرط على مشروبات الطاقة والكافيين لما لها من آثار سلبية على جودة النوم والاستقرار النفسي.

كما نصح المختصون بتناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات غير المملحة، الزبادي، الخضار الطازجة، والشوكولاتة الداكنة باعتدال، كونها غنية بالعناصر التي تدعم صحة الدماغ وتساعد في مقاومة الشعور بالإرهاق خلال فترات الدراسة الطويلة.

وأشار تقرير صادر عن المجلة الأميركية للتغذية السريرية إلى أن النظام الغذائي المتوسطي، المعتمد على زيت الزيتون والخضراوات والأسماك الدهنية، يُسهم بشكل فعّال في تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية للطلاب.

ودعا الخبراء أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم في تبني نمط حياة متوازن يشمل التغذية السليمة، النوم الكافي، وأوقات راحة منتظمة، مؤكدين أن الصحة الذهنية لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي في تحديد مستقبل الطالب.