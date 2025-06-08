الامارات | توم كروز يدخل "غينيس" بمشهد مرعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل النجم العالمي توم كروز على لقب قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أدائه لمشهد خطير غير مسبوق في فيلمه الأخير "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير".

ووفقا لموقع «إندبندنت »، سجل كروز الرقم القياسي العالمي عن فئة "أكثر قفزات بالمظلة المشتعلة ينفذها فرد".

وخلال تصوير المشهد، قام الممثل البالغ من العمر 62 عاما، بـ16 قفزة مختلفة من طائرة هليكوبتر وهو يحمل مظلة مشبعة بالوقود ومشتعلة بالنيران، حيث كان يقطع في كل مرة بقايا المظلة المحترقة قبل أن ينشر بنجاح مظلة احتياطية للهبوط بأمان.

وصرح كريغ غلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس، بأن كروز ليس مجرد ممثل يؤدي أدوار البطولة، "بل هو بطل حقيقي في الواقع"، مشيرا إلى أن سر نجاحه يكمن في إصراره على المصداقية ودفع حدود الإمكانات البشرية. وأضاف: " إنه لشرف لنا أن نكرم جرأته المطلقة بمنحه هذا اللقب الجديد في موسوعة غينيس".

وتم تصوير المشهد في موقع جبلي بجنوب إفريقيا، يعرف بجبال دراكنزبرغ ،حيث تم إسقاط كروز من ارتفاع يزيد عن 7500 قدم.

واستغرقت كل مظلة مشتعلة ما بين 2.5 إلى 3 ثوان قبل أن تتلف تماما. وخلال بعض القفزات، حمل كروز كاميرا متخصصة تزن 50 رطلا لتصوير لقطات مقربة أثناء السقوط الحر.

أرقام قياسية سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها كروز رقما قياسيا في موسوعة غينيس، حيث يحمل أيضا لقب "الممثل صاحب أكبر عدد من الأفلام المتتالية التي حققت إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار"، بدءا من فيلم "جاك ريتشر" عام 2012، مرورا بسلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" و"المومياء" و"توب غان: مافريك"، وصولا إلى "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير".

وفي سياق متصل، كشف كروز مؤخرا عن التحديات الجسدية الهائلة التي واجهها خلال تصوير المشاهد الخطيرة، بما في ذلك لحظات فقد فيها الوعي بسبب نقص الأكسجين أثناء تصوير مشهد التعلق بطائرة قديمة في الجو.

وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد سمعة كروز كأحد أكثر نجوم هوليوود جرأة والتزاما بإبهار الجمهور بمشاهد حركة حقيقية غير معتمدة على المؤثرات البصرية.