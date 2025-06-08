عادة شائعة تهدد بالإصابة بسرطان القولون القاتل.. توقف عنها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلقت أم تبلغ من العمر 39 عامًا تدعى داني دنكان، وهي مدربة لياقة من ملبورن، أستراليا، خبرًا صادمًا بتشخيص إصابتها بسرطان القولون، ويعتقد الجراحون أن السبب قد يكون مرتبطًا بنوعية الطعام الذي تناولته في طفولتها.

عادة شائعة تتسببت في إصابة سيدة بسرطان القولون القاتل

وأكدت السيدة في مقطع نشرته عبر صفحتها على إنستجرام، إنها أصيبت بسرطان القولون، الذي بدأ بالانتشار إلى أعضاء مجاورة، رغم أنها تعيش حياة صحية للغاية: «أنا حرفيًا أكثر شخص أعرفه اهتمامًا بصحته، أقوم بأشياء لصحة جسدي أكثر من أي أحد أعرفه، أمارس التمارين يوميًا، وأتّبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف، فالإصابة بالمرض أمر صادم، خاصة أنه لا يوجد أي تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض»

وتابعت السيدة التي خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم، شملت إزالة أجزاء من الأمعاء والزائدة الدودية بالكامل: «قال لي الجراح إن المواد الكيميائية في الطعام، والمواد المسرطنة الموجودة في اللحوم الحمراء، واللحوم المحروقة أو المشوية أو المصنعة مثل لحم المقدد والنقانق، كلها عوامل بيئية تعرّضنا لها ولم نكن نعلم حينها ما هي آثارها طويلة المدى».

وأضافت دنكان، أن التعرض لمنتجات التنظيف خلال فترة الطفولة كان أيضًا من العوامل البيئية التي أشار إليها الطبيب كسبب محتمل آخر.

ودعت بعد تشخيص إصابتها بسرطان القولون، إلى التوقف عن إطعام أطفالهم الأطعمة فائقة المعالجة (Ultra-Processed Foods - UPFs): «من المهم فعلاً ما تطعمونه لأطفالكم، توقفوا عن إعطائهم أطعمة غير صحية، مُعالجة، مليئة بالمواد الضارة».

وفي تحديث لاحق، أوضحت السيدة، أن التحاليل كشفت أن السرطان في المرحلة الثانية، أي أنه بدأ ينتشر خارج بطانة القولون، لكنه لم يصل بعد إلى العقد اللمفاوية – وهي الطريق الأساسي لانتشار السرطان في الجسم.

ما علاقة الشواء بسرطان القولون؟

الجدير بالذكر إن المعهد القومي للتغذية حذر من تناول اللحوم المشوية على الفحم، واللحوم المصنعة، التي تنتج المواد الكيميائية قد تسبب الإصابة بالسرطان.

وكان خالد محمد عبدالوهاب استشاري جراحات الأورام، والدكتورة آلاء عبدالغني اخصائية التغذية العلاجية، حذروا عبر لـ «الوطن» من اللحوم المصنعة، التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة ومباشرة، بسبب تحلل بعض مركباتها إلى مواد مسرطنة، مثل مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، التي تتسرب إلى الجسم عبر الطعام.

أعراض سرطان القولون:

- وجود دم في البراز.

- تغيّرات في عادات التبرز (إسهال أو إمساك).

- الشعور بحاجة متكررة للتبرز.

- ألم في البطن.

- الانتفاخ.

- فقدان الوزن المفاجئ.

- التعب العام.

ما الذي يسبب الارتفاع في الإصابة بسرطان القولون؟

- الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs).

- المواد الكيميائية والبلاستيكات الدقيقة (Microplastics).

- التعرض لبكتيريا الإيكولاي (E. coli) من الطعام.

- الأطعمة فائقة المعالجة التي تكون على شكل مواد حافظة ومثبتات ألوان ونكهات صناعية، وهي عادة لا توجد في المطابخ المنزلية.

- الوجبات السريعة المليئة بالسكريات والدهون، وخبز القمح الكامل المصنع في المتاجر.

ماذا تقول المنظمات الصحية؟

مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK)، تقول إن الأدلة الحالية التي تربط UPFs بالسرطان ضعيفة، لكنها تؤكد أن النظام الغذائي لا يزال أحد العوامل الرئيسية المسببة للمرض.

وتشير التقديرات إلى أن 13% من حالات سرطان القولون في المملكة المتحدة سنويًا ناتجة عن استهلاك اللحوم الحمراء المُعالجة، و11% تعود إلى زيادة الوزن والسمنة نتيجة النظام الغذائي السيئ وقلة النشاط البدني، و28% ناتجة عن تناول كميات غير كافية من الألياف، وهي مادة غالبًا ما تفتقر إليها الأطعمة فائقة المعالجة.