تجنب هذه الطريقة في شواء اللحوم.. تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتل اللحم المشوي مكانة خاصة في الأعياد والتجمعات العائلية، ورغم مذاقه المميز تزاداد التحذيرات الصحية التي تربط بين استهلاك اللحوم المشوية والإصابة بالسرطان.

هذه الطريقة في شواء اللحوم تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان

كان المعهد القومي للتغذية، حذّر من الطرق المستخدمة لشوي اللحوم على الفحم، إذ يُؤدّي احتكاكها مع الفحم واللهب وحرق أطراف اللحوم، إلى إنتاج بعض المواد الكيميائية التي تسبب الإصابة بالسرطان.

وبحسب الموقع الرسمي لمستشفى علاج سرطان الأطفال في مصر، فإنّ طهي اللحوم على درجات حرارة مرتفعة، مثل الشوي على المقلاة أو مباشرة فوق النار، يستبب في تكون مركبات كيميائية (PAHs)، و(HCAs) التي تسبب تغييرات في الحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتتكون الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) عند تعرض اللحوم لدرجات حرارة عالية، أما الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) فتتكون عندما تحترق الدهون وعصارة اللحوم أثناء الشوي على النار أو الفحم، ما يؤدي إلى تصاعد لهب يحتوي على هذه المركبات التي تلتصق بسطح اللحوم.

حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب شواء اللحوم

وفي هذا الصدد، علقت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة آلاء عبدالغني، لـ «الوطن» أن تعرض اللحمة لدرجة حرارة مرتفعة ومباشرة يتسبب في تحلل بعض مركباتها إلى مواد مسرطنة، مثل مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وهي مواد ضارة للغاية تتسرب إلى الجسم عبر الطعام.

وعلى الجانب الآخر، أوضح الدكتور خالد محمد عبدالوهاب، استشاري جراحات الأورام، لـ«الوطن»، أنّ شواء اللحوم على الفحم في درجات حرارة عالية ينتج عنه هذه المركبات بالفعل، التي تشكل خطورة، إنّه إن لم يثبت بشكل تام إنها تسبب السرطان على الإنسان، لأن التجارب تمت على حيوانات التجارب، ولكن لابد من الوقاية.

وأشار استشاري الأورام، إلى إن مسببات الإصابة بالسرطان كثيرة، ولا يمكن الوقوف على سبب واحد بعينه، لكن من الأفضل الاعتماد على طرق أكثر آمان من الشواء.