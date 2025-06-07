«الصحة العالمية» تحذر من عودة ارتفاع إصابات كورونا.. هل تبدأ الجائحة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في تحذير آثار رعب العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي، خاصة مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، إذ إنّ من المتوقع أن يستمر الفيروس في التحور والتطور، ما يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة قد تسبب موجات إضافية من الإصابات.

سبب عودة الإصابات بفيروس كورونا من جديد؟

ويرجع سبب الزيادة الحالية إلى ظهور المتحور NB.1.8.1، الذي يتم مراقبته حاليًا ولا يُعتبر أخطر من المتحورات الأخرى المنتشرة حتى الآن، ولكن الزيادة تتماشى مع الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى غياب أي نشاط فيروسي غير معتاد أو مفاجئ، ولا تزال الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العلاج في وحدات العناية المركزة محدودة جدًا في الوقت الراهن.

وأوصت المنظمة جميع البلدان بضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتوفير التدبير العلاجي لكورونا بتطبيق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، أنّ عودة المتحورات تأتي بسبب التغيرات في البروتين المسؤول عن الفيروس، وهو ما يحتاج لضرورة الالتزام باللقاح للوقاية ومواجهة الفيروس ومتحوراته.

وكانت المنظمة أكدت حدوث زيادة في المعدلات المرتفعة لانتشار العدوى في أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي وذلك بشكل غير نمطي بالنسبة للفيروسات التنفسية، التي تميل إلى الانتشار في الغالب بدرجات الحرارة الباردة.

كيف تحمي نفسك من العدوى؟

قدمت منظمة الصحة العالمية إرشادات وقائية للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته، على النحو التالي:

كيفية حماية نفسك ومن حولك من فيروس كورونا

- التطعيم والالتزام بالإرشادات

احرص على أخذ لقاح كورونا بمجرد توفره لك، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية المحلية بشأن التطعيم.

التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاطحافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض.

حاول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتقليل من المخالطة المباشرة.

- ارتداء الكمامة

ارتدِ الكمامة المناسبة في الأماكن التي يصعب فيها تطبيق التباعد الجسدي، خاصة في الأماكن ذات التهوية السيئة.

- نظافة اليدين والتنفس

اغسل يديك بانتظام باستخدام الماء والصابون أو مطهر كحولي.

غطِ فمك وأنفك بمرفقك عند السعال أو العطس، واستخدم منديلًا ورقيًا ثم تخلص منه فورًا، مع غسل اليدين بعد ذلك.

- العزل عند الإصابة

إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أثبت اختبارك إصابتك بالفيروس، قم بعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى تمامًا.

يزيد خطر الإصابة في الأماكن المغلقة المكتظة والمفتقرة للتهوية الجيدة مثل المطاعم، الصالات الرياضية، أماكن العبادة، والنوادي الليلية.

لتقليل المخاطر:

تجنب الأماكن المغلقة، المكتظة أو التي تتطلب مخالطة وثيقة.

حاول اللقاء في الأماكن المفتوحة حيث التهوية أفضل.

إذا اضطررت للبقاء في مكان مغلق، افتح النوافذ لتعزيز التهوية وارتدِ كمامة مناسبة.

الحفاظ على نظافة شخصية جيدة

اغسل يديك بانتظام وأزل الجراثيم والفيروسات التي قد تكون على سطحها.

غط فمك وأنفك عند السعال أو العطس بطريقة صحية.

نظف واطهِر الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب، الحنفيات، وشاشات الهواتف.

ماذا تفعل إذا شعرت بتوعك؟

إذا كنت تعاني من الحمى، السعال، أو صعوبة في التنفس، فاطلب الرعاية الطبية فورًا

تعرف على أعراض كوفيد-19 الشائعة

الحمى، السعال الجاف، التعب، فقدان حاستي الشم أو التذوق، بالإضافة إلى أعراض أقل شيوعًا مثل الصداع، التهاب الحلق، احتقان الأنف، الإسهال، والطفح الجلدي.