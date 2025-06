إشراقة طبيعية في عيد الأضحى.. عززي جمالك مع أفضل كريمات BB وCC

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 02:50 مساءً - خلال عيد الأضحى، تزداد المناسبات الخاصة واللقاءات العائلية التي تتطلب منكِ إطلالة متألقة تدوم طوال اليوم، من دون أن تُجهدي بشرتك أو تثقليها بطبقات متعددة من المكياج، وهنا تبرز أهمية الـ BB وCC كريم كحل ذكي ومتعدد الفوائد، يجمع بين التغطية والعناية والحماية في منتج واحد سهل الاستخدام.

تُعتبر هذه الكريمات مثالية لأيام الأعياد، حيث تمنحكِ إشراقة طبيعية من دون أن تخفي ملامحك أو تثقل بشرتك، وتساعدك على الحصول على مظهر منتعش ومتجانس من دون مجهود. ومن خلال استخدام تركيبات خفيفة وغنية بالمغذيات، توفر هذه المستحضرات ترطيباً، وحماية من أشعة الشمس، وتغطية خفيفة إلى متوسطة، مع تأثير واضح على نعومة البشرة ومظهرها العام.

إليكِ مجموعة من أفضل كريمات BB وCC؛ لإطلالة طبيعية مثالية في العيد.

كريم Your Skin But Better™ CC+ Cream with SPF 50+ من إيت كوزمتكس IT Cosmetics

يُعَدُّ كريم Your Skin But Better™ CC+ Cream with SPF 50+ من إيت كوزمتكس IT Cosmetics واحداً من أكثر المنتجات شعبية ضمن فئة الـ CC كريم؛ فهو يقدم تغطية كاملة مثالية من دون أن يفقد البشرة خفتها أو إشراقتها الطبيعية. صُمم ليعمل كمنتج شامل متعدد الاستخدامات؛ فهو كريم أساس، وواقٍ شمسي، ومصحح لون، وسيروم مضاد للتجاعيد، وبرايمر، ومرطب، وكريم لإخفاء البقع الداكنة.

يحتوي هذا المنتج على تركيبة مبتكرة تم اختبارها سريرياً، وتساعد في ترطيب البشرة وزيادة إشراقتها بمرور الوقت. ولأن العيد لا يخلو من صور كثيرة وإضاءة قوية؛، فإن هذا الكريم يمنح بشرتك تغطية مثالية تُخفي البقع الداكنة والمسام من دون أن يتكتل أو يتشقق، ويمنحك مظهراً مشرقاً ومشدوداً؛ بفضل مكوناته الفعَّالة، مثل الكولاجين المهدرج، والنياسين، وحمض الهيالورونيك، والفيتامينات المتعددة.

مع عامل حماية SPF 50، ستحصلين أيضاً على وقاية قوية من الشمس؛ ما يجعله خياراً مثالياً لأيام العيد التي تقضينها في التنقل أو تحت الشمس.

مرطب وكريم BB Blur Tinted Moisturizer من تارت Tarte

إذا كنتِ تفضلين الإطلالة الطبيعية جداً التي تُظهر ملامحك من دون أن تُخفيها؛ فإن مرطب وكريم BB Blur Tinted Moisturizer من تارت Tarte الملون هو الخيار المثالي لك. هذا الكريم يتميز بتركيبة خفيفة الوزن ومطفية، تمنحك مظهر "المكياج من دون مكياج" الذي بات مفضلاً لدى الكثيرات.

تركيبته السلسة تشبه الغيوم عند لمسها؛ فهي كريمية، خفيفة، ولا تشعرك بوجود طبقة مكياج على بشرتك. ومع ذلك، توفر هذه التركيبة تغطية قابلة للبناء تساعد على طمس مظهر المسام الواسعة والخطوط الدقيقة؛ ما يمنح بشرتك مظهراً شاباً ومنتعشاً، كما أنه يحتوي على مركب Triple-B الذي يعمل على تعزيز نضارة البشرة ويمنحها توهجاً فورياً.

إنه منتج عملي وفعَّال، يمنحك إشراقة خفيفة إلى متوسطة من دون الحاجة لاستخدام الفاونديشن التقليدي؛ لذلك فهو الأنسب لأيام العيد الطويلة والزيارات المتعددة، حيث تحتاجين إلى مظهر أنيق يدوم.

كريم Revitalizing Supreme - Global Anti-Aging CC Creme SPF10 من إستي لودر Estée Lauder

كريم Revitalizing Supreme - Global Anti-Aging CC Creme SPF10 من إستي لودر Estee Lauder هو الحل الأمثل للبشرة التي تبحث عن تجديد الحيوية والإشراق مع الحفاظ على مظهر شبابي وملمس مشدود. تركيبته الفريدة متعددة الفوائد؛ إذ تعمل كمرطب يومي، وكريم لتصحيح اللون، ومُحسن لمرونة البشرة في آنٍ واحد.

ما يميز هذا المنتج هو قدرته على التفاعل مع البشرة بذكاء، حيث يضفي عليها إشراقة داخلية ناعمة، كما يمنحها مرونة ولمعاناً طبيعياً من دون أن يترك أثراً دهنياً. وعلى الرغم من أن عامل الحماية SPF 10 يُعَدُّ خفيفاً مقارنة بغيره، فإنه يفي بالغرض للاستخدام اليومي السريع، خصوصاً عند قضاء العيد في أماكن مغلقة أو ذات إضاءة ناعمة.

إنه منتج يناسب النساء اللواتي يفضلن لمسة فاخرة من العناية بالبشرة مع القليل من التصحيح والتوحيد في اللون، من دون الاعتماد على تغطية ثقيلة.

كريم Age Defense BB Cream Broad Spectrum SPF 30 من كلينيك Clinique

يقدم كريم Age Defense BB Cream Broad Spectrum SPF 30 من كلينيك Clinique توازناً رائعاً بين التغطية والحماية والعناية بالبشرة. صُمم خصيصاً ليحمي البشرة من عوامل التقدم في السن؛ بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويمنحك تغطية خفيفة إلى متوسطة تُخفي العيوب وتوحد لون البشرة.

بفضل عامل الحماية SPF 30، يمكن استخدامه بثقة خلال النهار، خصوصاً في أثناء التنقلات والأنشطة الخارجية في أيام العيد، كما يعمل كقاعدة ممتازة للمكياج؛ إذ يساعد على تثبيت باقي المستحضرات، ويمنح البشرة ملمساً ناعماً ومظهراً أكثر توازناً.

وهو مثالي لصاحبات البشرة الفاتحة إلى المتوسطة، خصوصاً اللواتي يبحثن عن حماية فعَّالة مع تغطية غير ظاهرة.

كريم Skin Trainer CC Blur من كيكو ميلانو Kiko Milano

كريم Skin Trainer CC Blur من كيكو ميلانو Kiko Milano يُعَدُّ من أكثر المستحضرات الذكية ضمن فئة الـCC كريم؛ إذ يجمع بين تصحيح لون البشرة وتأثير "Blur" الذي يطمس الشوائب والمسام الواسعة؛ ليمنحكِ بشرة مثالية بمظهر طبيعي تماماً. تركيبته الغنية تعكس الضوء بطريقة تجعل البشرة تبدو أكثر إشراقاً وحيوية، كما تعمل على توحيد اللون من دون أن تظهر كطبقة مكياج. هو خيار مثالي لمن تفضل استخدامه بمفرده للحصول على إشراقة خفيفة، أو كبرايمر تحت المكياج لإضفاء نعومة فورية قبل تطبيق باقي المستحضرات. سواء كنتِ تبحثين عن منتج يومي سريع يمنحكِ لمسة ناعمة، أو قاعدة رائعة لمكياج يدوم طوال نهار العيد؛ فإن هذا الكريم هو أحد الخيارات الأكثر توازناً من حيث النتائج والسعر.

اختيار كريم BB أو CC المناسب في أيام العيد يمكن أن يكون الفارق بين إطلالة عادية وأخرى مشعة بالحيوية والأنوثة. هذه الكريمات لا توفر فقط الجمال الفوري، بل تمنح بشرتك العناية التي تحتاجها لتبقى نضرة طوال اليوم. اختاري ما يناسبكِ من بين هذه المجموعة الراقية، واستمتعي بإشراقة متكاملة تليق بجمال أيام العيد.