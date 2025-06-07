عطورٌ صيفية لعيد الأضحى: اختيارات راقية تعبّر عن أنوثتكِ وثقتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - في أجواء عيد الأضحى المليئة باللقاءات والمناسبات، لا يكتمل سحر الإطلالة إلا بلمسة عطر تعبّر عن حضوركِ وتُبرز شخصيتكِ. ومع حرارة الصيف، تصبح العطور الصيفية خياراً مثالياً لما تحمله من خفّة وانتعاش من دون أن تفقد فخامتها وعمقها.

هذا الموسم، تقدّم كبرى دُور العطور العالمية توليفات جديدة ومبتكرة، تمزج بين: نضارة الفواكه، عبير الزهور الجريء، والدفء الخشبي أو الشرقي؛ مما يجعلها مناسبة لنساء يبحثن عن لمسة أنيقة تدوم طوال يوم العيد، وتبقى في الذاكرة. سواء أكنتِ تفضّلين النفحات الناعمة، أو التركيبات المركزة التي تفيض دفئاً وجاذبية، إليكِ باقة من أجدد العطور الصيفية الفاخرة، التي تستحق أن تكون جزءاً من إطلالتكِ هذا العيد:

عطر Chance Eau Splendide من شانيل Chanel

عطر Chance Eau Splendide من شانيل Chanel

في إصدارها الجديد Chance Eau Splendide، تقدّم دار شانيل Chanel تجرِبة عطرية متوهّجة تعبق بالأناقة والبساطة. العطر يتّسم بتركيبة فاكهية- زهرية تفتح الأفق أمام عبير ناعم، ولكنه مغناطيسي يترك انطباعاً لا يُنسى. فهو يجمع بين نفحات مشرقة تشبه أشعة الشمس في صباح العيد، مع لمسة أنثوية متألّقة تعبّر عن الأمل والتفاؤل.

العبير يتناسب تماماً مع إطلالات النهار أو اللقاءات العائلية، ويمنحكِ هالة من الإشراق تعكس رقيّكِ الطبيعي. مثالي للمرأة التي تبحث عن العفوية من دون التخلّي عن فخامتها.

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عطر Born In Roma Donna Extradose من فالنتينو Valentino

عطر Born In Roma Donna Extradose من فالنتينو Valentino

اختاري عطر Born In Roma Donna Extradose من فالنتينو Valentino لتعيشي تجرِبة استثنائية خلال العيد؛ حيث يجمع هذا العطر بين: الغموض، العمق، والترف. يتميز هذا الإصدار بتركيز عطري عالٍ جداً من تركيبة Born In Roma الأصلية، وهو بمثابة بوابة لعالم ليلي ساحر في قلب مدينة روما الخالدة.

نفحات الفانيليا المركّزة الممزوجة بنوتات الكاسي والروم، تمنح العطر طابعاً شرابياً دافئاً ومغرياً، بينما الأزهار تضيف له لمسة أنثوية مفعمة بالحيوية. إنه عطر جريء، مثالي لأمسيات العيد والحفلات، يليق بالمرأة الواثقة التي تعيش اللحظة بشغف ولا تخشى الظهور.

عطر Idôle Power Intense من لانكوم Lancôme

عطر Idôle Power Intense من لانكوم Lancôme

للباحثات عن التوازن بين القوة والنعومة، يأتي عطر Idôle Power Intense من لانكوم Lancôme ليعيد تعريف الأنوثة بطريقة عصرية وجريئة. في هذه النسخة، تَبرز تركيبة خشبية زهرية يمتزج فيها الورد المعزّز مع خشب الصندل الكريمي؛ مما يضفي بُعداً دافئاً ومريحاً على العطر.

استخدام جزيئة Pomarose المبتكرة، يمنح العطر لمسة فاكهية غير مألوفة، تتناغم بشكل مثالي مع قاعدته الناعمة؛ مما يجعله مثالياً للعيد سواء في النهار أو الليل. إنه العطر الذي يعكس قوتكِ الداخلية ويمنحكِ طاقة متجددة خلال الأعياد.

عطر Tubéreuse Maharané من شوبارد Chopard

عطر Tubéreuse Maharané من شوبارد Chopard

عطر Tubéreuse Maharané من شوبارد Chopard هو قصيدة عطرية مستوحاة من التراث الهندي الفاخر. يجمع بين نوتة التوبيروز الغنية والمخملية، ولمسة غير متوقعة من الشوكولاتة البيضاء التي تُضفي عليه طابعاً حُلواً ودافئاً. قاعدة العطر المرتكزة على خشب الصندل، تضيف مزيداً من العمق والرُقي.

هذا العطر يليق بالمرأة التي تعشق التفاصيل الشرقية في العطور، وتبحث عن شيء مميز وغير تقليدي يزيّن مناسباتها خلال العيد، كأنه مجوهرات تُرتدى على البشرة.

عطر Irresistible Very Floral من جيفنشي Givenchy

عطر Irresistible Very Floral من جيفنشي Givenchy

بتصميم زجاجة جريء وجذاب، تطلق جيفنشي Givenchy نسخة جديدة من عطرها الأيقوني تحت اسم Irresistible Very Floral، والتي تمثل احتفالاً بالأنوثة الحرة والواثقة. العطر يرتكز على باقة زهرية مكثفة، تضم وردة: الأبسولوت، الياسمين السامباك، والإيلانغ يلانغ، ويُعزَّز بنفحات منعشة من براعم الكشمش الأسود وماء جوز الهند.

ما يميز هذا العطر، هو التوازن بين الحسية والانتعاش؛ مما يجعله رفيقاً مثالياً لإطلالات العيد المبهجة. إنه ليس فقط عطراً؛ بل دعوة لتكوني أكثر جرأة وثقة بنفسكِ، محاطة بهالة من الأناقة والجاذبية التي لا تُقاوَم.

العطر هو البصمة الشخصية التي تتركينها وراءكِ في كلّ مكان. وخلال عيد الأضحى، تصبح هذه البصمة أكثر أهمية؛ لأنها تعبّر عن احتفائك بذاتك وبمن حولكِ. اختاري من بين هذه المجموعة المتنوّعة من أحدث عطور الصيف ما يناسب شخصيتكِ، سواء أكنتِ تميلين لـ الرقة، الجرأة، الدفء أو الحيوية. كلّ عطر منها هو دعوة مفتوحة للاحتفال، ولحظة فاخرة تعبّرين بها عن نفسكِ في أجمل حُلّتك.

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