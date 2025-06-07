6 علامات تكشف الإصابة بالسكتة القلبية قبل أشهر من حدوثها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بالأزمات القلبية شبح لم يعد يهدد كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، بل أصبح ناقوس خطر يدق أبواب الشباب، الذين يتبعون أسلوب حياة غير صحي، بل وتجاهل الأعراض والإشارات إلى الإصابة بالسكتات التي تودي بحياتهم حال عدم التعامل معها.

وعلى الرغم من أنّ هناك بعض العلامات اللحظية التي تكشف عن الأزمات والسكتات القلبية والتي يمكن اللحاق بها أو لا، هناك بعض الإشارات التي قد تكون غير معهودة تظهر قبل الإصابة بعدة أشهر، وهو ما حدده علماء من جامعة «غوتنبرغ» في السويد.

علامات تكشف الإصابة بالسكتة القلبية

ونقلًا عن مجلة News Medical، قرر الباحثون إجراء دراسة شملت 903 حالات سكتة قلبية مفاجئة بين عامي 2000 و2010 وذذلك لمواطنين سويديين تتراوح أعمارهم بين سنة و36 عامًا، إذ اعتمدوا خلال الدراسة على معلومات من شهادات الوفاة، وتقارير التشريح، والسجلات الطبية، وتخطيط كهربية القلب، والعينات البيولوجية، بالإضافة إلى بيانات عن الوالدين.

ماذا أظهرت النتائج؟.. علامات تشير للإصابة بالسكتة القلبية

ووفقًا للمجلة، أظهرت النتائج الأرقام الآتية:

- 22% من حالات الوفاة المفاجئة بين الأطفال والمراهقين والشباب كانت بسبب متلازمة الموت القلبي المفاجئ غير المنتظم (SADS)

- %64 من هذه الحالات كانت بين الرجال بمتوسط عمر 23 عامًا.

- %33 من الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة القلبية طلبوا المساعدة الطبية قبل نحو 6 أشهر من وفاتهم

- %52 من الحالات أبلغت عن أعراض مثل الإغماء، والنوبات، والغثيان، وتسارع ضربات القلب، والتقيؤ، وأعراض الأمراض المعدية مثل الحمى.

- %11 من المرضى عانوا من أمراض عدم انتظام ضربات القلب.

- %18 أظهرت تغييرات مرضية في تخطيط كهربية القلب.

- %17 يعانون من تشخيصات نفسية سابقة.

- %11 كانوا يتناولون أدوية نفسية قبل الوفاة المفاجئة.

وأكد الباحثون أن الإغماء والنوبات وغيرها من الأعراض عند الشباب سببًا كافيًا لزيارة الطبيب، مشددين على ضرورة دراسة الحالات النفسية بعناية، لأن المشكلات النفسية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية تهدد الحياة.

ما متلازمة الموت المفاجئ الناتج عن اضطراب نظم القلب (SADS)؟

متلازمة الموت المفاجئ الناتج عن اضطراب نظم القلب هي عندما يموت شخص ما بشكل مفاجئ وغير متوقع نتيجة لتوقف القلب، لكن السبب الدقيق لذلك غير واضح.

تووقف القلب (السكتة القلبية) يحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم إلى أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى توقف التنفس، ما يحرم الدماغ من الأكسجين.

يتم التحكم (الإيقاع الذي يتحكم في نبضاته) عن طريق إشارات.

إذا حدث خلل في الإشارات الكهربائية المتحكمة في نظم القلب، ينشأ إيقاع غير طبيعي للقلب يُعرف باسم اضطراب نظم القلب (Arrhythmia)، بعض اضطرابات نظم القلب قد تكون خطيرة إذا لم تُعالج، لأنها قد تؤدي إلى توقف القلب.

لماذا تحدث السكتات القلبية المفاجئة؟

بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، فإن السكتة القلبية هو الموت المفاجئ للقلب، إذ أكدت إن الجلطات الحادة تعني اختلال في عضلة القلب، أو اختلال كهرباء القلب الوراثي.

وعادة ما تحدث الجلطة القلبية نتيجة انسداد الشرايين التاجية بسبب حدوث جلطات دموية بداخله، ما يصل إلى موت أو تلف جزء من عضلة القلب بسبب قطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه.

كيف تحمي نفسك من السكتات القلبية؟

- المواظبة على عمل تحليل الكوليسترول من سن الـ 20 سنة.

- المتابعة والكشف لمن لديه تاريخ عائلي من سن الـ18 سنة.

- الوقاية من خلال اتباع نمط غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.