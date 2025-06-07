الامارات | سلسة مطاعم تطلق معجون أسنان بطعم الدجاج المقلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

في خطوة جريئة وغير تقليدية، أطلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة منتجًا أثار ضجة واسعة، لغرابته وجدته وهو : معجون أسنان ولكن ليس بنكهة النعناع أو الحبق وإنما بنكهة الدجاج المقلي.

وقال موقع "فوكس نيوز" أن النكهة المثيرة والغريبة لمعجون الأسنان الجديد، مستوحاة من مزيج الأعشاب والتوابل الـ11 الشهير لدى السلسلة الغذائية التي تشتهر بأطباق الدجاج المقلي، والتي تعاونت مع شركة "هيسمايل" للعناية بالفم، لإطلاق المنتج.

وبحسب البيان الرسمي، فإن المعجون "يغلف أسنانك بالنكهة قبل أن يترك فمك منتعشًا ونظيفًا"، في محاكاة طريفة لتجربة قضم قطعة دجاج كنتاكي الساخنة والمقرمشة.

ويأتي هذا المنتج ضمن حملة تسويقية مبتكرة تهدف إلى كسر المألوف، حيث قال كوبان جونز، مدير التسويق في "هيسمايل": "نعشق تجاوز الحدود... وهذا التعاون ممتع وغير متوقع". وقد تم بيع المعجون، المتوفر لفترة محدودة بسعر 13 دولارًا عبر موقع "هيسمايل"، خلال 48 ساعة فقط من طرحه.

وبينما يفتقد المنتج للفلورايد، إلا أن الشركة المصنعة تؤكد احتواءه على تركيبة ذات فوائد طويلة الأمد لصحة الفم، ما يجعله - على حد وصفهم - "مزيجًا بين المتعة والعناية".