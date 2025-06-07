الامارات | كوريا: صاحب مطعم يبتدع طريقة فريدة لتقديم الطعام وجذب الزبائن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجد صاحب مطعم كوري جنوبي طريقة مثيرة لجذب المزيد من الزبائن، عبر ابتداع طريقة مذهلة لتقديم الطعام، مما اجتذب السياح لمشاهدته.

وحوّلت مهارات كانغ جين-غيو، البالغ من العمر 55 عامًا، اللافتة للأنظار مطعمه إلى وجهة سياحية شهيرة في وادي أويدونغ، وهو منتجع خلاب بالقرب من سيول.

ولتوفير عناء حمل الأطباق واحدًا تلو الآخر من المطبخ إلى ركن الطعام، قرر كانغ أن حمل طاولة الطعام بأكملها سيكون أسهل. وقد أتقن كانغ موازنة طاولة طويلة تتسع لعشرة أشخاص، مليئة بالطعام والمشروبات التي تزن 36 كجم، على رأسه.

ويقوم كانغ بما لا يقل عن 150 رحلة كهذه يوميًا، وفقًا لقناة SBS الإعلامية الكورية الجنوبية.كما أنه يستطيع صعود ونزول السلالم، محافظًا على توازن الطاولة على رأسه. واضطر كانغ لحمل الطاولات بهذه الطريقة بعدما بدأت يداه تؤلمه كما قال.

وتابع إن سرّ التوازن يكمن في عدم استخدام أعلى نقطة من رأسه، بل وضعه قليلاً إلى جانبه. هذا يعني أن الطاولة مائلة قليلاً. ويُجري كانغ تعديلات إذا شعر باختلال التوازن، وحاول العديد من الزبائن تحديه بحمل طاولة أصغر وأخف وزناً بكثير، لكنهم فشلوا.

وأوضح صاحب المطعم أنه معتاد على الطريقة الآن. ولكنه عندما سُئل عما إذا كانت هذه الممارسة مُرهقة، قال: "أي عمل مُرهق". وأضاف: "إنه عملٌ شاق، لكنني أبذل قصارى جهدي دائماً حتى لا أتلقى أي شكاوى".

يُذكر أن حمل المياه على الرأس كان ممارسةً تقليديةً بين النساء الكوريات في الفترة التي لم تكن فيها أنابيب المياه موجودة، حيث كان بإمكان المرأة البالغة حمل إناء ماء يزن أكثر من 20 كجم بسهولة.

ولكن نادراً ما تُرى هذه الممارسة في الوقت الحاضر.