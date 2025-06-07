6 نصائح لا تهملها للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع كثرة تناول اللحوم والعزائم والحلويات خلال عيد الأضحى، يواجه الكثيرون صعوبة في الحفاظ على نظامهم الغذائي، منذ بداية التحضير للعيد، إذ يصبح من الضروري اتباع عادات غذائية متوازنة، وفي تصريحات لـ«الوطن»، توضح الدكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، أنّ تعديل بعض السلوكيات الغذائية يساعدان بشكل كبير في تجنب زيادة الوزن خلال العيد، وتضيف أنّ المسألة لا تتعلق بالحرمان، بل بالاختيار الذكي والتوازن في تناول الأطعمة.

ابدأ يومك بخيارات ذكية

وتقول «عبدالغني»، إنّه يُفضل أن يبدأ المرء يومه في عيد الأضحى بوجبة إفطار خفيفة ومتوازنة مثل الزبادي قليل الدسم أو ثمرة فاكهة مع القليل من المكسرات النيئة، وتضيف أن ذلك يساعد على تقليل الشهية والتحكم في كميات الطعام لاحقا خلال اليوم.

الاعتدال في تناول اللحوم

تشير إلى أنّ الإكثار من اللحوم الحمراء، خاصة المحضرة بالدهون أو المشويات المبالغ فيها، يؤدي إلى مشاكل هضمية وزيادة في الوزن، وتنصح بتناول اللحوم المسلوقة أو المشوية بشكل صحي، مع الحرص على إزالة الدهون الظاهرة، وعدم تجاوز الكمية اليومية الموصى بها، والتي تتراوح بين 100 و150 جرامًا للفرد.

لا تنسَ الخضروات

تشدد على ضرورة وجود طبق كبير من السلطة أو الخضروات المطهية على البخار إلى جانب وجبة الغداء، للمساعدة على الهضم ومنح شعور بالشبع دون سعرات حرارية زائدة.

مشروبات العيد.. ما يجب تجنبه

تحذر من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، مؤكدة أن كوبا واحدا منها قد يحتوي على سعرات توازي نصف وجبة، وتنصح باستبدالها بالماء، أو العصائر الطبيعية غير المحلاة، أو مشروبات الأعشاب.

الحلويات بحدود

تنصح آلاء، بعدم تناول أكثر من قطعة صغيرة واحدة من الحلويات يوميا، ويفضل تناولها بعد الوجبة الرئيسية بساعتين على الأقل، حتى لا تؤثر على مستوى السكر في الدم ولا تسبب تخزين الدهون الزائدة.

الحركة مهمة حتى في العيد

وتشير الاستشاري إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميا بعد الوجبات أو المشاركة في أي نشاط بدني بسيط يساعد في تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية، حتى في أيام العيد.