خطأ في تخزين لحوم العيد قد يؤدي إلى تسمم غذائي.. احذري فعله

القاهرة - سمر حسين - صحة

يأتي عيد الأضحى المبارك محملًا بالخيرات واللحوم الوفيرة، حيث يتبادل الأهل والجيران حصص الأضحية وتُخزن اللحوم بكميات كبيرة داخل المنازل، وعلى رغم من الفرحة التي ترافق تلك العادات، فإنّ الكثير من الأسر تقع في أخطاء جسيمة في أثناء تخزين اللحوم، دون دراية بعواقبها الصحية الخطيرة، والتي قد تصل إلى حالات تسمم غذائي قد تُهدد حياة الإنسان.

وفي هذا السياق، حذّرت استشاري التغذية العلاجية آلاء عبدالغني في تصريحات خاصة لـ «الوطن» من بعض السلوكيات الشائعة التي يقوم بها البعض عقب ذبح الأضاحي، مؤكدة أنّ طريقة التخزين الخاطئة تُعد من أخطر الممارسات التي تؤثر على سلامة اللحوم وصحة من يتناولها.

أبرز خطأ يقع فيه كثيرون بعد الذبح

قالت آلاء عبدالغني إنّ الخطأ الأكثر شيوعًا هو وضع اللحمة مباشرة في الفريزر فورًا بعد الذبح دون تبريدها بشكل تدريجي، وأوضحت أن هذه الممارسة تؤدي إلى «صدمة حرارية» لأنسجة اللحم، ما يؤثر سلبًا على تركيبه الداخلي ويُسرّع من عملية تحلله عند الطهي، وقد يُكون بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا الخطيرة في الداخل.

وأضافت أن درجة حرارة اللحم بعد الذبح تكون مرتفعة، وإذا تم تخزينه مباشرة في الفريزر، فإن ذلك قد يؤدي إلى تجميد السطح الخارجي فقط بينما يبقى الداخل دافئا، وهو ما يوفر بيئة مثالية لتكاثر الميكروبات مثل السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي.

الطريقة الصحيحة لتخزين اللحمة بعد الذبح

أوصت آلاء باتباع الخطوات التالية لتفادي أي مشاكل صحية:

ترك اللحوم في مكان جيد التهوية لمدة 4 إلى 6 ساعات بعد الذبح، حتى تبرد تدريجيًا

عدم تغليف اللحمة بالبلاستيك فورًا، بل يُفضل تركها في أوانٍ مفتوحة خلال فترة التهوية لتقليل الرطوبة

تقطيع اللحمة إلى أجزاء صغيرة مناسبة للتجميد بعد أن تبرد تمامًا، لأن القطع الكبيرة تأخذ وقتًا أطول في التجميد وتفقد جودتها

وضع كل كمية في أكياس منفصلة حسب احتياج الوجبات لتفادي فك التجميد وإعادة التجميد، وهو أمر مضر جدًا بالصحة

استخدام أكياس مخصصة لحفظ الأطعمة، وتجنب الأكياس السوداء أو غير المخصصة لتغليف الأغذية.

درجة الحرارة المناسبة لتجميد اللحوم

أكدت استشاري التغذية أن درجة الحرارة المثلى لتجميد اللحوم هي -18 درجة مئوية أو أقل، وهو ما يضمن وقف نشاط البكتيريا والميكروبات، ويحافظ على جودة اللحمة لأشهر.

لكنها حذرت من الاعتماد فقط على "تجميد اللحمة" كوسيلة للحفظ، موضحة أن التجميد لا يقتل البكتيريا إن وُجدت بالفعل داخل اللحمة نتيجة سوء التعامل، بل يوقف نشاطها مؤقتًا فقط، ما يعني أنها تعود للنشاط والتكاثر بمجرد فك التجميد.

أعراض التسمم الغذائي الناتج عن التخزين الخاطئ

أشارت عبدالغني إلى أن بعض حالات التسمم الغذائي في العيد ترتبط بشكل مباشر بتناول لحمة تم تخزينها أو طهيها بطريقة غير سليمة، وتشمل أعراضه:

ألم شديد في البطن

إسهال وقيء

ارتفاع في درجة الحرارة

دوخة وإرهاق عام

تشنجات عضلية

وأكدت أن ظهور هذه الأعراض بعد تناول الوجبة بفترة قصيرة يتطلب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز طوارئ.

الفئات الأكثر عُرضة للتسمم الغذائي

لفتت استشاري التغذية إلى أن هناك فئات أكثر عُرضة للتأثر بالتسمم الناتج عن اللحوم المخزنة بشكل غير سليم، وهم:

الأطفال

كبار السن

السيدات الحوامل

مرضى ضعف المناعة

مرضى القولون والجهاز الهضمي

وأوضحت أن هذه الفئات يجب أن يتم التعامل مع طعامهم بحذر شديد، مع التأكد من جودة اللحمة وطريقة طهيها ونظافة أدوات الطهي.