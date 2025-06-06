اكتشفي سحر الهايلايتر على بشرتكِ: بريقٌ ألماسي لا يُقاوَم في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:28 مساءً - في أجواء عيد الأضحى؛ حيث تتألقين بأجمل اللحظات والتفاصيل، يحين وقت العناية بإطلالتكِ لتكوني في أبهى صورة. فالاحتفال يبدأ من الداخل، لكنه يزدهر حين ينعكس على إشراقتكِ الخارجية.

لذلك، لا شيء يُضاهي لمسة الهايلايتر ذي التوهُّج الألماسي، التي تضيف فخامةً وجمالاً إلى ملامحكِ، وتمنحكِ بريقاً يليق بالأعياد والمناسبات الخاصة. فالهايلايتر أصبح جزءاً أساسياً من روتين المكياج العصري؛ حيث يعمل على إبراز نقاط الجمال في الوجه، ويمنح البشرةَ إشراقةً صحية وناعمة.

سواء أكنتِ من محبّات اللمسات النديّة الطبيعية، أو تبحثين عن توهُّج دراماتيكي فاخر يلفت الأنظار، إليكِ مجموعة مختارة من أبرز أنواع الهايلايتر بتركيبات فاخرة وبألوان تتدرج بين اللؤلؤي، الذهبي، والنحاسي؛ لتناسب كلّ درجات البشرة، وتمنحكِ إشراقة لا تُنسى في عيد الأضحى.

هايلايتر Positive Light Liquid Luminizer من رير بيوتي Rare Beauty

هايلايتر Positive Light Liquid Luminizer من رير بيوتي Rare Beauty

هايلايتر Positive Light Liquid Luminizer من رير بيوتي Rare Beauty يتميز بتركيبته الحريرية الخفيفة التي تذوب على البشرة كأنها جزء منها؛ لتمنحكِ توهُّجاً ناعماً ولامعاً يدوم طوال اليوم. هذا المنتَج ليس مجرد هايلايتر؛ بل تجرِبة متكاملة من الإشراق الطبيعي والتغذية النباتية. فهو غني بجزيئات لؤلؤية تعكس الضوء وتمنح البشرة لمعاناً ندياً ساحراً. كما يحتوي على مزيج نباتي مهدّئ من مستخلص زهرة: اللوتس، الغاردينيا، وزنابق الماء البيضاء؛ مما يجعله مثالياً حتى للبشرة الحساسة.

يمكنكِ استخدامه بعدّة طرق: امزجيه مع كريم الأساس لمظهر مضيء بالكامل، أو طبّقيه على أعلى نقاط الوجه مثل: عظام الخد، عظمة الأنف، وقوس الشفاه؛ لمنح ملامحك بُعداً مشرقاً ومفعماً بالحياة.

تعرّفي أيضاً إلى بديل الكونسيلر في المكياج لتغطية العيوب وإضاءة البشرة

هايلايتر Diamond Bomb All Over Diamond Veil من فنتي بيوتي Fenty Beauty

هايلايتر Diamond Bomb All Over Diamond Veil من فنتي بيوتي Fenty Beauty

هايلايتر Diamond Bomb All Over Diamond Veil من فنتي بيوتي Fenty Beauty، هو منتج أيقوني يُعيد تعريف التألُّق بمعناه الحرفي، بفضل تركيبته الفريدة التي تجمع بين البودرة والجِل، وتُغلّف بشرتك بلمعان ثلاثي الأبعاد يخطف الأنفاس. التركيبة تنساب على البشرة بسلاسة وتذوب كأنها زبدة، لكنها تترك لمسة براقة أقرب إلى طبقةٍ من الألماس المطحون. وهي مثالية للاستخدام على: الوجه، الجسم، أو حتى الكتفين؛ لتكملي إطلالتكِ الاحتفالية في العيد.

تأتي العبوة على شكل جوهرة براقة تضيف لمسة فاخرة لحقيبة مكياجك. وكما هو الحال مع كلّ منتجات Fenty Beauty؛ فهي خالية من التجارِب على الحيوانات؛ مما يجعلها خياراً واعياً وفاخراً في آنٍ معاً.

هايلايتر Ambient Lighting Powder من هورغلاس Hourglass

هايلايتر Ambient Lighting Powder من هورغلاس Hourglass

إذا كنتِ تبحثين عن إشراقة طبيعية ومتقنة تعكس الضوء بطريقة ناعمة ومدروسة؛ فإن هايلايتر Ambient Lighting Powder من هورغلاس Hourglass هي خيارك الأمثل. إذ يمتاز بقدرته على محاكاة الإضاءة المثالية، بفضل جزيئاته الدقيقة التي تُعيد توزيع الضوء على البشرة؛ فتطمس العيوب، وتنعّم التفاصيل، وتمنح البشرة توهُّجاً طبيعياً أشبه بالفلتر الواقعي.

هذا الهايلايتر مصمم ليُستخدم كخطوة أخيرة في روتين المكياج، تمنحكِ هذه البودرة لمسة نهائية ناعمة وخالية من اللمعان المفرط؛ مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي أو للمناسبات. وهي متوفرة بعدة درجات لتتناسب مع مختلف ألوان البشرة.

هايلايتر Soft Glow Highlighter من ميك آب باي ماريو Makeup By Mario

هايلايتر Soft Glow Highlighter من ميك آب باي ماريو Makeup By Mario

من توقيع خبير المكياج الشهير Mario Dedivanovic، يأتيكِ هايلايتر Soft Glow Highlighter من ميك آب باي ماريو Makeup By Mario على شكل بودرة ناعمة بتأثير كريمي، يمنح وجهكِ توهُّجاً داخلياً جذاباً من دون أن يبدو مفرطاً أو مصطنعاً.

تم تطويره بتركيبة حريرية شفافة تعتمد على مزيج من الميكروسفير واللآلئ العاكسة للضوء؛ لتمنحكِ لمسة ناعمة من دون أيّ مظهر بودري، وكأن الإشراقة تنبع من داخل بشرتك. مثاليٌ للعيد لمن تبحث عن إشراقة دافئة ومتناسقة مع لون بشرتها من دون مبالغة.

هايلايتر Touche Éclat Blur Primerمن إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

هايلايتر Touche Éclat Blur Primerمن إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty

هايلايتر Touche Éclat Blur Primerمن إيف سان لوران بيوتي YSL Beauty هو الخطوة الأولى لتهيئة البشرة قبل المكياج، يمنحكِ سطحاً مثالياً لتوزيع كريم الأساس بسلاسة، ويعزز من ثباته وإشراقه. تركيبته الغنية بأربعة زيوت طبيعية (زيت الذرة، المشمش، زهرة العاطفة، ونخالة الأَرز) تُرطّب البشرة بعمق من دون أن تترك أيّ ملمس دهني. تقنية التمويه (Blur Technology) تمنح تأثيراً بصرياً يصقل المسام والخطوط الدقيقة، ويترك على البشرة لمسة ذهبية ناعمة تُضفي بريقاً فورياً. مثاليٌ للبشرة التي تبحث عن إشراقة مخملية خالية من العيوب، بدايةٌ مثالية لإطلالة متوهّجة في عيد الأضحى.