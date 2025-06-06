كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 08:49 صباحاً - في كل موسم، تهمس منصات عروض الأزياء العالمية بصيحات جديدة لا تقتصر على الملابس، بل تمتد لتلامس تفاصيل الجمال، من المكياج المتجدّد إلى تسريحات الشعر التي تترجم روح الزمن والمزاج الموسمي. وفي ربيع وصيف 2025، تألّقت العارضات بتسريحات عكست بساطة الصيف وخفّته، دون أن تتخلى عن اللمسة العصرية الأنيقة التي تبحث عنها كل امرأة في إطلالاتها اليومية.

ما يميّز تسريحات هذا الموسم أنها قابلة للتطبيق بسهولة، وتمنحك حرية التنقّل بين أسلوب نهاري كاجوال وإطلالة مسائية فخمة بلا مجهود يُذكر. من خصلات مموّجة تعبق بنسيم البحر، إلى الكعكة المبعثرة الأنيقة، أو ذيل الحصان المنسّق بشريط حريري ناعم، الصيحات كلها تتناغم مع موسم يحتفي بالحركة والأنوثة والانسيابية، ما يجعلها خياراً مثالياً لعيد الأضحى 2025.

في هذا التقرير، تأخذك "الخليج 365" في جولة على أجمل تسريحات شعر عصرية للعيد، يمكنك تنفيذها بسهولة في المنزل، مستوحاة من عروض الأزياء العالمية لربيع وصيف 2025، مع نصائح لتطبيقها، بما يناسب شعرك، وشخصيتك، وطقس الصيف الحار.

تسريحة الشعر المالسة مع الفرق الوسطي للغرّة

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

عادت تسريحة الشعر المالسة مع فرق وسطي دقيق وغرّة طويلة منسدلة بانسيابية؛ لتؤكّد حضورها القوي في موسم 2025 في عرض دار جورج حبيقة Georges Hobeika خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025. هذه التسريحة، التي تعكس التوازن بين الكلاسيكية والحداثة، تمنح الوجه تناظراً جذّاباً وتُبرز الملامح بنعومة، خصوصاً مع طول الشعر المتوسط ولمعانه الصحي. سواء كنت تبحثين عن إطلالة يومية أنيقة للعيد أو تسريحة تناسب سهرات العيد، فإن هذه التسريحة تجسد الأسلوب الراقي والبسيط في آنٍ. وما يجعلها جذابة أيضاً هو سهولة تنفيذها في المنزل.

لتطبيق هذه التسريحة: ضعي سيروم لتعزيز لمعان الشعر، وسرحي الأخير جيداً باستخدام فرشاة ذات أسنان صغيرة، واعتمدي الفرق الوسطي بدقّة وترك الغرّة تنسدل بحرية على طول شعرك.

تسريحة تموّجات البحر الحرّة

من عرض فان دير كيمب Van Der Kemp- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

تعود تموّجات البحر الحرّة هذا الموسم بقوة، لكن بطابع أكثر انسيابية. وقد برزت بشكل لافت في عروض أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، لا سيما في عرض دار "فان دير كيمب" Van Der Kemp، بتموجات عريضة وناعمة، تشبه نسيم الصيف حين يلتفّ حول الخصل الذهبية بحركة تلقائية وراقية. هذه التسريحة لا تعكس فقط جمال الشعر، بل تجسّد أنوثة فخمة بطابع عصري، يُعيد إلى الأذهان سحر نجمات الزمن الذهبي. تسريحة الشعر الطويل بتموّجات عريضة تعبّر عن جرأة كلاسيكية متجددة؛ حيث يتّحد الحجم مع الانسيابية في قالب واحد، يناسب كل منْ تبحث عن إطلالة مترفة في أمسيات العيد.

للحصول على هذه الإطلالة: استخدمي رولات حرارية أو فرشاة دائرية مع مجفف الشعر، مع التركيز على إعطاء الشعر حجماً ناعماً عند الجذور وتموجات واسعة على الأطراف. رشي القليل من السبراي المثبّت، ما يمنح شعرك ثباتاً دون إفساد حيويته.

تسريحة الكعكة العالية المبللة

من عرض أكني ستوديو Ashi Studio- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

من تسريحات الشعر الأنيقة والعصرية لربيع وصيف 2025، تسريحة الكعكة العالية المبللة، التي برزت في عرض دار "آشي استوديو" Ashi Studio في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025. هذه التسريحة تمنح المرأة حضوراً مترفاً في العيد، وتليق بمن تبحث عن إطلالة عصرية تتحدى المألوف. الشعر المرفوع والمشدود إلى الخلف بلمسة مبللة يعطي إحساساً بالثقة، بينما تكشف الكعكة المصقولة عن أنوثة أنيقة.

لتحقيق هذه الإطلالة: يكفي تمشيط الشعر إلى الأعلى باستخدام جل لامع، يمنح الملمس المبلل، ثم لفّه بإحكام وتثبيته بأسلوب دائري ناعم.

تسريحة الشعر الناعمة والمنسقة بخصلتين أماميتين

من عرض لينا إيرزياك Lena Erziak- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض أزياء "لينا إيرزياك" Lena Erziak، ضمن أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، ظهرت تسريحات الشعر كمرآة ناعمة للرقيّ الداخلي؛ حيث تألّقت العارضات بتسريحات ملساء مشدودة إلى الخلف، تزيّنها خصلتان أماميتان تنسدلان برقة على جانبي الوجه. هذه التسريحة تُعيد تعريف البساطة بأسلوب راقٍ، وتُجسّد جوهر الأنوثة الهادئة في فصلٍ يحتفي بالخفة والانسيابية. تسريحة الشعر هذه تُعتبر خياراً مثالياً لإطلالة أنيقة وعملية في العيد؛ حيث تمنحكِ مظهراً مصقولاً من الخلف، مع لمسة حالمة من الأمام. الفرق الوسطي المرسوم بدقّة يضيف توازناً ناعماً، بينما الخصلتان المتروكتان بحرية تعكسان إحساساً بالعفوية والراحة.

لتحقيق هذه الإطلالة: يكفي استخدام سيروم لامع أو كريم ناعم لتمليس الشعر، وتثبيته بخفة إلى الخلف، مع تحرير خصلتين أماميتين لإضفاء بُعد رومانسي خفيف.

تسريحة الشعر الكاريه مع العقدة الحريرية

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

تحوّلت تسريحات الشعر في عرض دار زهير مراد Zuhair Murad خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، إلى امتداد أنيق لهوية المرأة الرومانسية والعصرية. وقد برزت تسريحة الكاريه المشدودة بأناقة، والمزيّنة بعقدة حريرية سوداء، كرمز ناعم للفخامة المتقنة والبساطة الراقية التي لا تزول. ما يجعل هذه التسريحة مثالية لعيد الأضحى 2025 هو أنها تجمع بين العملية والأناقة، ويمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات: من الفساتين الراقية إلى الأزياء اليومية البسيطة.

لتحقيق هذه الإطلالة: تطبيق جل لامع أو سيروم منعم على الشعر، وتسريح الأخير بمشط رفيع، ثم رفع الخصلات الأمامية نحو الأعلى، وتثبيتها بعقدة حريرية بلون داكن يعكس رقيّ التفاصيل.

تسريحة ذيل الحصان العالي بشرائط حريرية سوداء

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

لا تزال تسريحة ذيل الحصان، تسيطر على صيحات تسريحات الشعر لربيع وصيف 2025. وقد حضرت بقوة في عرض دار زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الموضة الباريسي وصيف 2025، وقد جاءت مصقولة ومشدودة بإتقان، ومزيّنة بشرائط ساتان سوداء عقدت بعناية عند بداية الذيل ونهايته؛ لتضفي لمسة أنثوية حالمة بطابع ملكي عصري. بين نعومة الشعر المفرود وأناقة العقدة السوداء، تبرز تسريحة صيفية مثالية لسهرات ومناسبات العيد وحتى حفلات الزفاف.

للحصول على هذه الإطلالة: ينصح بتمليس الشعر جيداً باستخدام سيروم لامع، وجمعه إلى الأعلى بثبات تام، قبل تثبيت العقدة الحريرية عند نقاط متفرقة على الذيل.

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تسريحة الشعر المبللة

من عرض جوانا مارتن Juana Martin- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في صيف 2025، تفرض تسريحة الشعر المبللة نفسها بقوّة كإحدى أبرز صيحات الشعر الرائجة لهذا الموسم، بتأثير واضح من عروض الأزياء العالمية، وتحديداً من عرض دار "جوانا مارتن" Juana Martin خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025. هذه التسريحة لا تكتفي بإبراز ملامح الوجه بإطار مصقول ولامع، بل تمنح المرأة حضوراً واثقاً ومتحرراً من أي قواعد تقليدية. سواء كنت تبحثين عن تسريحة أنيقة لمناسبات العيد، أو إطلالة عملية لزيارات العيد، فإن الشعر المبلل يقدّم نفسه كخيار مثالي، سهل التنفيذ، وذي تأثير آسر.

لتحقيق هذه الإطلالة: يكفي استخدام جل بتأثير لامع وتوزيعه على الشعر المبلل باتجاه الخلف، مع لمسة خفيفة من الهايلايتر عند محيط الوجه لتعزيز الإشراقة.

تسريحة الكعكة الجانبية المصقولة بأسلوب البف

من عرض إيلي صعب Elie Saab- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

برزت تسريحة الكعكة الجانبية المصقولة بأسلوب البف في عرض دار "إيلي صعب" Elie Saab خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، كواحدة من أبرز الصيحات الرائجة لهذا الصيف. جاءت هذه التسريحة لتؤكّد أن الأنوثة لا تحتاج إلى مبالغة، بل إلى ترتيب أنيق وهندسي يبرز جمال الملامح بهدوء وثقة. ما يميّز هذه التسريحة أنها تتناسب تماماً مع طقس الصيف، بفضل شكلها المرفوع والمثبت بإحكام، مما يجعلها خياراً مثالياً لسهرات العيد، والمناسبات الفاخرة، أو حتى الإطلالات الرسمية الأنيقة. إلى جانب رونقها الجمالي، تُعد هذه التسريحة عملية، قابلة للتنفيذ في المنزل عند توفر الأدوات المناسبة، مثل الجل الملمّع، مشط التصفيف الدقيق، والدبابيس الرفيعة.

لتحقيق هذه الإطلالة: ضعي الجل الملمع على شعرك، ومشطيه باستخدام فرشاة ذي شعيرات رفيعة، ولفي شعرك بأسلوب الكعكة الجانبية البف، مع سحب الغرة إلى الخلف لدمجها مع الكعكة. ثم تثبيتها بدبابيس مخفية.